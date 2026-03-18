نشر التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للمنتخبات مباشرة أثناء المباريات الدولية للرجال والسيدات

يُمكن للمشجعين متابعة التصنيف الأولي للمنتخبات مباشرة ومراقبة تغيّره أثناء المباريات حول العالم في فترات المباريات الدولية

سيتمّ تعديل جدول التصنيف مع تسجيل كلّ هدف حول العالم، بانتظار صدور النتيجة الرسمية فور انتهاء فترة المباريات الدولية

ستشهد المباريات الدولية للرجال في مارس/آذار 2026 تعديل التصنيف مباشرة للمرة الأولى

في تغيير عصري وثوري، سيتمّ تحديث التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola مباشرة أثناء المباريات الدولية ما يعني إمكان المشجعين متابعة تصنيف بلدهم فور تسجيل الأهداف حول العالم.

منذ انطلاقته عام 1992، كان يُنشر التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola بعد انتهاء المباراة الأخيرة في فترة المباريات الدولية. ولكن الآن، سيتمّ تحديثه مبدئياً بصورة مباشرة أثناء المباريات الدولية التي ستجري هذا الشهر.

أمّا التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola، الذي انطلق في 2003، فسيشهد تحديثات مباشرة في فترة المباريات الدولية في شهر أبريل/نيسان.

يّذكر أن المعادلة التي يرتكز عليها التصنيف لا تزال هي نفسها، ولكنّها الآن ستُطبّق فور ورود معلومات مؤكّدة بتسجيل هدف، ما يعني أنّ تصنيف المنتخبات سيتغيّر على الفور.

ولن ينطبق هذا الأمر على بطولات FIFA فقط، بل على جميع المباريات الدولية لمنتخبات الرجال والسيدات.