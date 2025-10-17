الأرجنتين وألمانيا تخطفان الأضواء في لائحة أفضل عشرة منتخبات في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola الأخير

صعود الأرجنتين بطلة العالم إلى المركز الثاني

عودة المنتخب الألماني إلى لائحة أفضل عشرة منتخبات بعد فترة غياب وجيزة

حقّقت منتخبات النيجر وجزر فارو وليسوتو القفزات الأكبر

بعد جولة مثيرة شارك فيها 173 منتخباً من حول العالم وتضمّنت تصفيات كأس العالم FIFA 2026™ في خمس قارّات، بالإضافة إلى عدد كبير من المباريات الودية، صدرت نسخة أكتوبر/تشرين الأول 2025 من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola كاشفة عن تغييرات تخطف الأنظار.

تشبّث المنتخب الإسباني (المركزالأول) بصدارة الترتيب بفضل انتصارين متتاليين، معزّزاً موقعه الذي حققه في النسخة الماضية واضعاً حدّ للهيمنة الأرجنتينية التي بدأت منذ أبريل/نيسان 2023. غير أنّ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم (المركزالثاني، 1+) لا يزال يطارده بلا هوادة، بعدما تخطّى منتخب الألبيسيليتي منتخب فرنسا (المركزالثالث ، 1-) إثر سقوط هذا الأخير بفخّ التعادل بنتيجة 2-2 عندما حلّ ضيفاً على أيسلندا في التصفيات الأوروبية .

كما عاد المنتخب الألماني (المركزالعاشر، 2+) إلى قائمة المنتخبات العشرة الأفضل بعد غياب وجيز، على حساب منتخب كرواتيا (المركز 11، 2-) الذي أهدر نقطتين في التصفيات المؤهلة إلى العرس الكروي الذي تستقبله كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل. وفي السياق نفسه، تخطّى المنتخب الهولندي (المركزالسادس، 1+) نظيره البرازيلي (المركزالسابع، 1-) بعد تعادل هذا الأخير في مباراة ودية جمعته بالمنتخب الياباني.

ومن بين المنتخبات الخمسين الأفضل، نذكر المنتخب المجري (المركز 37، 4+)، والإسكتلندي (المركز 38،5+) والنيجيري (المركز 41، 6 +)، والروماني (المركز 47، 4+) التي حصدت ثمار عملها الجهيد.

أمّا الإنجازات الكبرى، فكانت في أسفل الترتيب. فقد صعد كلّ من منتخبات النيجر (المركز 108) وليسوتو (المركز 144) وجزر فارو (المركز 127) تسعة مراكز، بعد أن حقّق هذا الأخير نتائج رائعة في تصفيات كأس العالم FIFA 2026 ، تخلّلها انتصار مفاجئ أمام تشيكيا (المركز 44، 5-).

المتصدر إسبانيا (لا تغيير) المنتخبات التي دخلت في قائمة أفضل عشرة منتخبات ألمانيا (المركز 10، 2+) المنتخبات التي خرجت من قائمة أفضل عشرة منتخبات كرواتيا (المركز 11، 2-) مجموع المباريات الملعوبة 173 المنتخبات التي لعبت أكبر عدد من المباريات 168 منتخباً (3 مباريات لكلّ واحد) أكبر صعود من حيث النقاط جزر فارو (إضافة 37.95 نقطة) أكبر صعود من حيث المراكز جزر فارو، ليسوتو، النيجر (صعود 9 مراكز) أكبر هبوط من حيث النقاط السويد (انخفاض برصيد 27.63 نقطة) أكبر هبوط من حيث المراكز اليونان والسويد (هبوط 8 مراكز) المنتخبات التي دخلت التصنيف حديثاً لا يوجد المنتخبات التي خرجت من التصنيف لا يوجد المنتخبات التي لم تلعب مباريات، غير مصنّفة إريتريا

ومن المنتخبات التي قدّمت أداءً لافتاً كان منتخب كوسوفو (المركز 84، 7+) الذي حقّق مركزاً تاريخياً، بالإضافة إلى منتخبي سوريا (المركز 86) وليبيريا (المركز 138) اللذين تقدّما ستّة مراكز. أمّا من الناحية الأخرى، فقد هبط منتخب اليونان (المركز48 ) ومنتخب السويد (المركز 40) ثمانية مراكز بعد خسارتيهما الأخيرتين في التصفيات.

يمكن الاطّلاع على التصنيف الكامل على Inside FIFA .