اتحاد ليسوتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lefa.co.ls
العنوان
Bambatha Tsita Sports Arena Old Polo,
P.O. Box 1879,
100 MASERU
Lesotho
طرق التواصل
الهاتف: +266/2231 1879
البريد الإلكتروني:ntatemohapi@lefa.co.ls
فاكس: +266/2231 0586
التنظيم
الرئيس
سالمان فافان
نائب الرئيس
خيبة موهانياني
رانتسوبيسي ماتيت
ليبوهانج ثوتانيانا
ماتلوكو مافانتيري
الأمين العام
مخوسي موهبي
أمين الصندوق
مخوسي موهبي
مدير الوسائط والاتصالات
ثابو ماريتلان
مدرب وطني لفريق الرجال
ليزلي نوتسي
مدرب وطني لفريق السيدات
Shalane LEHOHLA
Chairperson of the Referees Committee
Tebalo MPITI
رئيسة/مديرة قسم الحكام
Polotso Jeanett MAAPARA
منسّق الحكام
سنتسو موهاو
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أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣