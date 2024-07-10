FIFA.com

اتحاد ليسوتو لكرة القدم

اتحاد ليسوتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lefa.co.ls

العنوان

Bambatha Tsita Sports Arena Old Polo,

P.O. Box 1879,

100 MASERU

Lesotho

طرق التواصل

الهاتف: +266/2231 1879

البريد الإلكتروني:ntatemohapi@lefa.co.ls

فاكس: +266/2231 0586

التنظيم

الرئيس

سالمان فافان

نائب الرئيس

خيبة موهانياني

رانتسوبيسي ماتيت

ليبوهانج ثوتانيانا

ماتلوكو مافانتيري

الأمين العام

مخوسي موهبي

أمين الصندوق

مخوسي موهبي

مدير الوسائط والاتصالات

ثابو ماريتلان

مدرب وطني لفريق الرجال

ليزلي نوتسي

مدرب وطني لفريق السيدات

Shalane LEHOHLA

Chairperson of the Referees Committee

Tebalo MPITI

رئيسة/مديرة قسم الحكام

Polotso Jeanett MAAPARA

منسّق الحكام

سنتسو موهاو

تصنيف ليسوتو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ليسوتو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليسوتو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Angola celebrate winning the COSAFA Cup 2024
المنظمة
برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها
١٠ يوليو ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022
٢٦ يوليو ٢٠١٩
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