FIFA.com

اتحاد ليبيريا لكرة القدم

اتحاد ليبيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lfa-lr.com

العنوان

Professional Building,

Benson Street,

P.O. Box 10-1066,

MONROVIA

Liberia

طرق التواصل

الهاتف: +231-77/689 2693

البريد الإلكتروني:lbrfootballassoc@yahoo.com

التنظيم

الرئيس

مصطفى راجي

نائب الرئيس

سايي-تايور دولو

سيكو كونيه

الأمين العام

Emmett CRAYTON

أمين الصندوق

جالا كورفا

مدير الوسائط والاتصالات

هنري فلومو

المدير الفني

Doco WESSEH

مدرب وطني لفريق الرجال

ماريو مارينيسا

مدرب وطني لفريق السيدات

Selam KEBEDE

Chairperson of the Referees Committee

Joseph KOLLIE

Head/Director of the Referees Department

ابنيزر كوناه

منسق الحكّام

Stanley N. KONAH JR.

تصنيف ليبيريا
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ليبيريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليبيريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Mohammed Sangare of Liberia celebrates goal with teammates during the 2023 African Cup of Nations Qualifiers match between South Africa and Liberia at the Orlando Stadium, Soweto on the 24 March 2023 ©Muzi Ntombela/BackpagePix
تصنيف الرجال
برنامج FIFA Forward "عامل رئيسي في بقاء كرة القدم الليبيرية"
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
Liberia - Ranking Top picture
تصنيف الرجال
لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
MONROVIA, LIBERIA - APRIL 28: President of Liberia George Weah (C) and FIFA Council Member Amaju Pinnick (R) during the inauguration of the headquarters of Liberia Football Association (LFA) on April 28, 2023 in Monrovia, Liberia. (Photo provided by LFA)
برنامج FIFA Forward
افتتاح المقر الجديد لاتحاد ليبيريا لكرة القدم بدعم من FIFA
٢٩ أبريل ٢٠٢٣
GBARNGA, LIBERIA - SEPTEMBER 27: A general view during the Liberia Infrastructure Projects at David Kuyon Stadium on September 27, 2022 in Gbarnga, Liberia. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
المنظمة
ليبيريا تسير على الطريق الصحيح
٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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