اتحاد ليبيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lfa-lr.com
العنوان
Professional Building,
Benson Street,
P.O. Box 10-1066,
MONROVIA
Liberia
طرق التواصل
الهاتف: +231-77/689 2693
البريد الإلكتروني:lbrfootballassoc@yahoo.com
التنظيم
الرئيس
مصطفى راجي
نائب الرئيس
سايي-تايور دولو
سيكو كونيه
الأمين العام
Emmett CRAYTON
أمين الصندوق
جالا كورفا
مدير الوسائط والاتصالات
هنري فلومو
المدير الفني
Doco WESSEH
مدرب وطني لفريق الرجال
ماريو مارينيسا
مدرب وطني لفريق السيدات
Selam KEBEDE
Chairperson of the Referees Committee
Joseph KOLLIE
Head/Director of the Referees Department
ابنيزر كوناه
منسق الحكّام
Stanley N. KONAH JR.
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