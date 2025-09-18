إسبانيا تعود إلى قمة الهرم الدولي وتغييرات بالجملة في قائمة العشرة الأوائل

عاد بطل أوروبا الحالي إلى صدارة الترتيب العالمي لأول مرة منذ عام 2014

بعدما ظلت تتزعم القافلة منذ أبريل/نيسان 2023، تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثالث حيث تجاوزتها فرنسا

حققت سلوفاكيا أكبر تقدم في نسخة هذا الشهر، لتجد موطئ قدم في قائمة الخمسين الأوائل بعد ارتقائها بعشرة مراتب

بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ وتوقُّف الدوريات الوطنية في أوروبا خلال العطلة الصيفية، عادت عجلة مسابقات كرة القدم للدوران بأقصى سرعة، حيث شهدت الساحة إجراء مجموعة من المباريات الدولية المندرجة في إطار تصفيات كأس العالم FIFA 2026™ بكل من أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن اتحاد أمريكا الجنوبية ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

فبالإجمال، تم تنظيم أكثر من 200 مباراة حول العالم تركت نتائجها بصمة واضحة على جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola لشهر سبتمبر/أيلول 2025.

وقد كان التغيير الأهم في قمة الجدول، حيث أنهت إسبانيا (1، +1) هيمنة الأرجنتين (3، -2)، التي ظلت تتزعم القافلة منذ أبريل/نيسان 2023، لتفقد مرتبتين في هذه النسخة. وبينما عاد بطل أوروبا الحالي إلى صدارة الترتيب العالمي لأول مرة منذ عام 2014، طرأت تغييرات بالجملة في قائمة العشرة الأوائل، حيث تقدمت فرنسا (2، +1) إلى المركز الثاني على حساب بطلة العالم، في حين استفادت البرتغال (5، +1) وكرواتيا (9، +1)، وإيطاليا (10، +1) من تراجع البرازيل (6، -1) وألمانيا (12، -3). فقد غادرت هذه الأخيرة نادي العشرة الأوائل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 حيث دفعت ثمن الهزيمة في مباراتها الأولى ضمن تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

من جهته، تقدم المغرب مركزاً واحداً (11، +1)، بعد فوزه في ثمانٍ من المباريات التسع التي خاضها منذ النسخة الأخيرة من التصنيف، والتي نُشرت في يوليو/تموز الماضي، علماً أن منتخب سلوفاكيا (42، +10) يُعد بدوره من المنتخبات التي حققت أكبر صعود في التصنيف، حيث سجَّل أكبر ارتقاء من حيث النقاط، وهو الذي استهل مشواره في التصفيات بانتصارين، أحدهما أمام ألمانيا، لتجد بذلك موطئ قدم في قائمة الخمسين الأوائل.

وفي المقابل، حققت منتخبات غامبيا (115، +8)، ومدغشقر (108، +7)، وباراغواي (37، +6)، وأوغندا (82، +6)، وليبيا (112، +5)، وسورينام (131، +5)، وجزر فارو (136، +5) تقدَّماً بخمس مراتب أو أكثر في نسخة هذا الشهر، التي شهدت أيضاً نتائج بارزة لكل من كندا (26، +2)، إحدى الدول الثلاث التي ستستضيف بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وكوسوفو (91، +4)، حيث حقَّق المنتخبان معاً أفضل ترتيب لهما منذ إنشاء التصنيف العالمي عام 1993.

المنتخب المتصدر إسبانيا (+1) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل إيطاليا (10، +1) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل ألمانيا (12، -3) إجمالي المباريات الملعوبة 215 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات مدغشقر والمغرب (9 مباريات لكل منهما) أكبر ارتقاء من حيث النقاط سلوفاكيا (25.31 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز سلوفاكيا (10 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط جمهورية أفريقيا الوسطى (26.18 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز زمبابوي (9 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا

قائمة الترتيب كاملة متاحة عبر موقع "Inside FIFA".