المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا

المدير الفني لنادي ريال مدريد يفوز بالجائزة للمرة الأولى

مدربة منتخب الولايات المتحدة، إيما هايز، تفوز بلقب أفضل مدربة في كرة القدم النسائية للمرة الثانية

حصل أنشيلوتي على لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا كمدرب في عام 2024

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن مشاعر كرة القدم هي التي دفعته للمضي قدمًا بعد 48 عامًا في اللعبة، وذلك عندما تم التصويت له في جائزة The Best من FIFA™ لأفضل مدرب في الدوحة، قطر. من جانبها، قالت إيما هايز إنه "تكريم استثنائي" بعدما فازت بجائزة The Best من FIFA لأفضل مدربة فئة السيدات للمرة الثانية، وذلك بعد أن قادت فريق تشيلسي للسيدات إلى لقب الدوري الممتاز للسيدات (WSL) في إنكلترا، كما قادت منتخب الولايات المتحدة للسيدات (USWNT) إلى الميدالية الذهبية في بطولة كرة القدم للسيدات في أوليمبياد باريس 2024 وذلك في غضون أسابيع قليلة.

أنشيلوتي، الذي كان وصيفًا في 2022، حقق تقدمًا هذه المرة ليفوز بالتصويت في 2024، الذي تم توزيعه بالتساوي بين الجماهير، وقادة ومدربي جميع المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

"قال أنشيلوتي: "بدأت كلاعب محترف في عام 1976 - 48 عامًا في كرة القدم - وقد أعطتني كرة القدم وما زالت تعطيني الكثير من المشاعر. في أغلب الأحيان تكون إيجابية، وأحيانًا سلبية. لكن المشاعر هي السبب الوحيد الذي يجعلني بعد 48 عامًا، لا أزال على قيد الحياة".

حصد المدرب الإيطالي ذو الخمسة وستين عامًا مجوعة مذهلة من الألقاب في مسيرته التدريبية، بما في ذلك خمسة ألقاب قياسية في دوري أبطال أوروبا (اثنان مع إيه سي ميلان وثلاثة مع ريال مدريد)، وألقاب الدوري في كل من إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا وألمانيا وفرنسا.

"يشرفني حقًا الحصول على هذه الجائزة. أود أن أشكر FIFA، بالطبع - الرئيس جياني إنفانتينو - وأريد أن أشارك هذه الجائزة مع فريقي، ريال مدريد، ورئيسي فلورنتينو بيريز، الذي منحني الفرصة لأكون مدربًا لأفضل نادٍ في العالم. يجب أن أشاركها مع لاعبيّ الذين لا يستمعون إلي دائمًا، ولكنهم في بعض الأحيان يفعلون. يجب أن أقول شكرًا، وأشاركها مع عائلتي: زوجتي ماريان، التي تدعمني بالسلام والحب".

جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 | إيما هايز وكارلو أنشيلوتي 01:51

أنهت هايز مهمتها التي استمرت 12 عامًا مع نادي تشيلسي للسيدات بقيادتهن للفوز بلقب الدوري الممتاز للسيدات للمرة الخامس على التوالي والسابعة لها في النادي في مايو 2024. ثم تولت إدارة منتخب الولايات المتحدة للسيدات بعد بضعة أيام وقادتهن إلى الميدالية الذهبية في أوليمبياد باريس في أغسطس 2024.

“قالت هايز: "إنه تكريم استثنائي وأمر لا يسعني التقليل من شأنه. لقد كانت سنة رائعة، لذا يشرفني حقًا أن أتلقى هذه الجائزة. أعتقد أنه بالنظر إلى الوراء في بداية هذا العام، كانت نهاية الموسم مع تشيلسي درامية للغاية".

"من هكذا أشياء تُصنع الأحلام. لقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا: حلمت بأن أشارك في الألعاب الأولمبية، ولقد أمضيت صيفًا جميلًا في فرنسا وباريس. والفوز بالميدالية الذهبية في الأوليمبياد، أعتقد أن هذا يعد أكبر إنجاز في مسيرتي، ولكنه كان أيضًا إنجازًا ممتعًا جدًا". أضافت هايز، التي فازت بجائزة أفضل مدربة في كرة القدم النسائية لعام 2021، وكانت وصيفة في 2023. "كان صيفًا رائعًا. لقد أبلت اللاعبات بلاءً حسنًا في تنفيذ كل ما طلبته منهن، وحقيقة أنهن قدمن هذا الأداء - مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نزال فريقًا شابًا نسبيًا - تعد إنجازًا مدهشًا".

المدربة البالغة من العمر 48 عامًا قالت إنها استمتعت بالانتقال إلى كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية. قالت: "غالبًا ما أقول إن التدريب على المستوى الدولي يشبه أن تكون جدًا أو جدة، حيث تحصل على اللاعبين لمدة 10 أيام، ويتسنى لك الاستمتاع بمهاراتهم، ثم تعيدهم إلى أنديتهم الأم".

تتطلع هايز إلى إمكانية قيادة منتخب الولايات المتحدة إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة في أمريكا الجنوبية.