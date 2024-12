المتوج بجائزة The Best لأفضل مدرب لعام 2024، كارلو أنشيلوتي، يقول إن مشاعر كرة القدم هي ما دفعته للمضي قدمًا

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن مشاعر كرة القدم هي التي دفعته للمضي قدمًا بعد 48 عامًا في اللعبة، وذلك عندما تم التصويت له في جائزة The Best من FIFA™ لأفضل مدرب في الدوحة، قطر. من جانبها، قالت إيما هايز إنه "تكريم استثنائي" بعدما فازت بجائزة The Best من FIFA لأفضل مدربة فئة السيدات للمرة الثانية، وذلك بعد أن قادت فريق تشيلسي للسيدات إلى لقب الدوري الممتاز للسيدات (WSL) في إنكلترا، كما قادت منتخب الولايات المتحدة للسيدات (USWNT) إلى الميدالية الذهبية في بطولة كرة القدم للسيدات في أوليمبياد باريس 2024 وذلك في غضون أسابيع قليلة.