Ayant eu lieu sous forme virtuelle cette année, le Sommet de la FIFA sur la Conformité a réussi à attirer un plus grand nombre de participants que lors des éditions précédentes organisées au siège de la FIFA. Il a également réuni un parterre d’éminents intervenants, dont Loretta E. Lynch, ancienne procureure générale des États-Unis, Elia Yi Armstrong, directrice du Bureau de la déontologie des Nations Unies, Gianni Infantino, Président de la FIFA, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, et Tomaž Vesel, président de la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA.

Rassemblant des experts en gouvernance et conformité provenant de différents continents – et fuseaux horaires –, le 3e Sommet de la FIFA sur la Conformité s’est déroulé durant une semaine entière. Il a débuté par une séance plénière et s’est poursuivi par quatre jours de séminaires, dont l’objectif était d’offrir des recommandations en matière de bonne gouvernance aux associations membres.

Lors de ce sommet d’une semaine, le tout premier Manuel de Conformité de la FIFA a été présenté. Il offre aux confédérations et associations membres des indications pratiques, interactives et simples qui présentent les principes et avantages de la mise en place de systèmes de conformité dans des fédérations sportives. Ce manuel est composé de bases évolutives, dont les parties prenantes peuvent se servir pour concevoir un programme de conformité qui réponde au mieux à leurs besoins organisationnels.

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré à ce titre : « Pour que le football se développe de manière durable, des mécanismes de conformité solides sont nécessaires. Cette semaine, nous avons dévoilé le Manuel de Conformité afin de fournir à nos 211 associations membres des recommandations sur la manière d’agir dans le respect de l’éthique et avec intégrité. Nous avons hâte de travailler avec elles pour accomplir notre objectif qui est de protéger l’intégrité du football ».