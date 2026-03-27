تطوير كرة القدم للسيدات (مارس/آذار 2026)

13 برنامجاً يقدمه FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء

تشمل أنشطة FIFA العديد من برامج التطوير حول العالم

تتضّح ملامح تشكيلة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ في البرازيل، ويكتسب برنامج FIFA لتأثير اللاعبات زخمًا متزايدًا

يبذل FIFA جهوداً حثيثة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويستند هذا الهدف الطموح إلى 13 برنامجاً للتطوير، حيث يحق لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً التقدّم بطلب للحصول على الدعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية.

في عام 2025، جدد FIFA برنامج تطوير كرة القدم للسيدات ووسعه، في خطوةٍ تُعزز مكانة كرة القدم للسيدات. يُمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا.

يستعرض موقع FIFA Inside بعضاً من الأنشطة الهامة التي أُنجزت مؤخرًا والتي تُساهم في تعزيز حضور كرة القدم للسيدات عالمياً.

رواندا

تحت شعار "الفتيات يسددن الركلات ويحطمن الحواجز"، استضاف الاتحاد الرواندي لكرة القدم حملة FIFA لكرة القدم للسيدات في منطقة جيكومبي الشمالية، وذلك استكمالاً لفعاليات مماثلة أقيمت في مناطق أخرى من البلاد العام الماضي. شاركت حوالي 100 فتاة من فئتي تحت 13 و15 سنة، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور والأصدقاء، مما ساهم في تعزيز التفاعل المجتمعي.

وقدّمت لاعبة المنتخب الوطني السابقة، نيراماريزا كونسوليه، سفيرة المهرجان، كلمات تشجيعية قائلة "لم تمنعني كرة القدم من تحقيق أحلامي، بل ساعدتني على تحقيقها."

إسواتيني

وصفت السيدة فومزيل دلاميني، عضوة اللجنة التنفيذية لاتحاد إسواتيني لكرة القدم ورئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، فعالية حملة كرة القدم للسيدات الناجحة للغاية التي أقيمت في المركز الفني الوطني بالعاصمة لوبامبا، بأنها "بداية فصل جديد". وبهدف الجمع بين زيادة مشاركة الإناث وبناء شبكة أقوى من المدربين، استضاف الاتحاد أربعة أيام ناجحة في مركزه الوطني. وشارك أكثر من 400 لاعبة شابة في المهرجان الشعبي الذي استمر ليوم واحد، بينما استفاد 32 مدرباً من دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام.

مقدونيا الشمالية

بدأ الاتحاد المقدوني لكرة القدم سلسلة مهرجانات واسعة النطاق ضمن حملة FIFA لكرة القدم للسيدات. واستضافت مدينة بيتولا أول مهرجان من أصل عشرة مهرجانات مقررة على مدار العامين المقبلين. وشارك في المهرجانات أكثر من 50 لاعبة شابة، استلهمت من اللاعبة الوطنية ميلانيا غروزدانوفا، التي شاركت تجاربها والفرص التي تُتيحها كرة القدم.

أيرلندا الشمالية

أطلق الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم حملة طموحة لكرة القدم للسيدات بمهرجان كبير في نيوتونابي، بمشاركة 180 فتاة من 15 مدرسة في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية. يُعد هذا المهرجان الأول من بين خمسة فعاليات إقليمية ستُختتم بمهرجان وطني في أواخر أبريل/نيسان.

وقال فرانسيس برينان، مدير تطوير المدارس في مؤسسة الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم "تُتيح هذه المهرجانات للفتيات تجربة رائعة في اللعب ضد فرق من مدارس متنوعة. ستُتاح لهن فرصة تطوير مهاراتهن، وصنع ذكريات لا تُنسى، والاستمتاع باللعبة. والأهم من ذلك، أننا من خلال رفع مستوى مهارات المعلمين والمدربين، ودعم المناطق التعليمية لتنظيم مهرجاناتها الخاصة، نساهم في بناء القدرات وترك إرث دائم في كرة القدم للسيدات."

أنغويلا

أطلق اتحاد أنغويلا لكرة القدم خطته الاستراتيجية لكرة القدم للسيدات لأربع سنوات، في إطار سعي الدولة الكاريبية إلى تعزيز نمو وتطوير كرة القدم للسيدات والفتيات محلياً. وتركز الخطة على الإدماج والتطوير وزيادة المشاركة وتحسين الأداء والاستدامة، بما يضمن تكافؤ الفرص للفتيات والنساء للمشاركة والمنافسة والريادة في هذه الرياضة.

صربيا

أطلق الاتحاد الصربي لكرة القدم أول استراتيجية له على الإطلاق لكرة القدم للسيدات، واضعاً خارطة طريق واضحة للبناء على النجاحات الدولية، وتحسين مسارات النخبة، وتعزيز البنية التحتية الشعبية، وإزالة الحواجز الثقافية. تحمل الاستراتيجية عنوان "لا مكان لنا على مقاعد البدلاء"، وقد أُقيمت في مركز إكسبو الشهير في بلغراد، وتتضمن بشكل خاص اتفاقية لدعم الأمومة.

وشهد حفل الإطلاق التاريخي حضوراً جماهيرياً غفيراً، من بينهم قائدة المنتخب الصربي فيوليتا سلوفيتش، حيث أتيحت الفرصة للحضور الشباب لممارسة كرة القدم، بينما شاركت اللاعبات في ورشة عمل حول صحة كرة القدم للسيدات.

جمهورية الدومينيكان

في إطار برنامج تطوير الدوري، نظّم الاتحاد الدومينيكي لكرة القدم، بالتعاون مع FIFA، دورة تدريبية مكثفة لمدة أربعة أيام للمدربين. استفاد أكثر من 30 مدرباً من تدريب معمق، واختُتم البرنامج بمهرجان شارك فيه 70 لاعبة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وشهد هذا الحدث الاستخدام الأول للمرافق التي تم افتتاحها حديثاً، والممولة من برنامج FIFA Forward، لأغراض التدريب والتطوير. ويستند البرنامج إلى العديد من الأنشطة التطويرية التي نُفذت في جمهورية الدومينيكان أواخر عام 2024، عندما استضافت الدولة الكاريبية أول حدث كروي عالمي لها، وهو كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA.

موزمبيق

اختُتمت في كيليماني، موزمبيق، بطولة وطنية واسعة النطاق للناشئين تحت 17 سنة، بتمويل من برنامج تطوير الدوري التابع لـFIFA، حيث تنافست خمسة فرق إقليمية على لقب البطولة. وسبقت البطولة مرحلة إقليمية، ونظمها الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، وشارك فيها أكثر من 100 لاعب، وتُوّج فريق كابو ديلغادو باللقب.

وقال أرنالدو سالفادو، المدير الفني للاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم "من خلال برنامج تطوير الدوري، نواصل الوصول إلى العديد من الفتيات ومنحهن فرصة ممارسة كرة القدم في بيئة ممتعة وآمنة. بفضل كرة القدم، تتحقق أحلامهن ويصبح مستقبلهن مشرقاً."

غينيا

حظي حكام المباريات باهتمام كبير في غينيا من خلال دورة تدريبية شاملة استمرت خمسة أيام، نُظمت ومُوّلت عبر برنامج تطوير الدوري التابع لـFIFA. نظّم الاتحاد الغيني لكرة القدم هذه الدورة، وأشرف عليها اثنان من مسؤولي FIFA الزائرين.

سيُدير الحكام المشاركون والحكام المساعدون المُختارون مباريات البطولة الوطنية للسيدات. ومن بين أهداف البرنامج تعزيز المعرفة الفنية، وتوحيد تطبيق قوانين اللعبة، والارتقاء بالاحترافية، والمساهمة في التنمية المستدامة لكرة القدم للسيدات في غينيا.

بوتسوانا

يواصل اتحاد بوتسوانا لكرة القدم إظهار التزامه بتطوير كرة القدم للسيدات من خلال استضافة برنامج ترخيص الأندية في العاصمة غابورون. حضر البرنامج أكثر من 40 مشاركاً يمثلون 20 نادياً، وذلك في أعقاب النمو الملحوظ الذي شهدته كرة القدم للسيدات المحلية مؤخراً، بما في ذلك التوسع من سبع مناطق إلى 15 منطقة على مستوى البلاد. وقد أقام الاتحاد هذا البرنامج انطلاقاً من عزمه على رفع معايير الدوري الأول، وضمان الجودة والسلامة، ودعم النمو طويل الأمد لكرة القدم للسيدات.

وقال الاتحاد في بيان له "من الملاعب المحلية المتواضعة إلى المحافل العالمية، نثبت أن كرة القدم للسيدات ليست مجرد أمل للمستقبل، بل هي واقع اليوم."

وبالتعاون مع FIFA، نظم الاتحاد حملة لكرة القدم للسيدات في عام 2025، بينما تم إطلاق برنامج Football for Schools في بوتسوانا عام 2024.

فيتنام

يُركّز الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم أيضاً على ضمان استمرار أنديته في رفع مستوى أدائها، ولتحقيق هذه الغاية، استضاف ورشة عمل حول ترخيص الأندية في مقر الاتحاد. جمعت ورشة العمل، التي استمرت يومين ونُظمت بدعم من FIFA، أصحاب المصلحة الرئيسيين لعرض تطبيق نظام ترخيص أندية مصمم خصيصاً لكرة القدم للسيدات في فيتنام.

وقال السيد تران آنه تو، نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم "ينبغي النظر إلى نظام ترخيص أندية السيدات كأداة للتطوير لا كعائق. من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل الجوانب القانونية والمالية والبشرية والبنية التحتية وتنمية الشباب، يُمكننا تدريجياً وضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لنادٍ محترف لكرة القدم."

تصفيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™

تُعدّ دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول منطقة تُكمل تصفيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA، بينما كانت أستراليا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA، أول دولة تضمن تأهلها إلى البطولة. كما تأهلت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بعد فوزها في ربع نهائي كأس آسيا للسيدات. وضمنت كوريا الشمالية والفلبين تأهلهما عبر مباريات الملحق، بينما ستشارك كل من تايبيه الصينية وأوزبكستان، اللتان خسرتا في التصفيات، في الملحق المؤهل لكأس العالم للسيدات FIFA العام المقبل.

حافظت البطولة على الزخم الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ بحضور 355,528 مشجعاً، وهو رقم قياسي في كأس آسيا للسيدات، وبلغ عدد الحضور 74,397 مشجعاً في ملعب أستراليا في سيدني، حيث تفوّقت اليابان على أصحاب الأرض في المباراة النهائية.

استمرت تصفيات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم خلال الشهر الماضي، حيث اختُتمت مباريات الدور الثاني. وتأهلت بابوا غينيا الجديدة وفيجي، بطلتا دورة ألعاب المحيط الهادئ، من مجموعتهما، بينما تصدرت نيوزيلندا، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA، المجموعة الأخرى متقدمةً على ساموا الأمريكية، متصدرة الدور الأول. وستتنافس المنتخبات الأربعة الشهر المقبل على بطاقة تأهل مباشرة إلى نسخة 2027، بينما سيتأهل صاحب المركز الثاني إلى بطولة الملحق المؤهل لكأس العالم للسيدات FIFA.

برنامج FIFA لتأثير اللاعبات

واصل برنامج FIFA لتأثير اللاعبات نجاحه في التوسع. ويضم البرنامج التجريبي 14 من أنجح اللاعبات وأكثرهن تأثيراً في العالم من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى مساعدة كل لاعبة على الاستفادة من منصاتها الخاصة لإحداث تغيير اجتماعي.

أطلقت نجمة المنتخب الفرنسي السابقة لورا جورج، برنامج "فانم ليديه"، وهو برنامج رائد من نوعه لتطوير مهارات القيادة لدى القيادات للسيدات الصاعدة في كرة القدم في غوادلوب. يبدأ البرنامج بورشة عمل حضورية لمدة يومين، وسيُقدّم برنامجاً تدريبياً لمدة أربعة أشهر، يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي، لثماني سيدات، بهدف مشترك هو النهوض بكرة القدم للسيدات في هذه الدولة الكاريبية.

أطلقت نجمة المنتخب الإنجليزي أليسيا روسو مؤسسة أليسيا روسو الخيرية في حفل افتتاح أنيق بلندن. جمع الحفل نخبة من مجتمع كرة القدم، وزميلاتها في الفريق، وشركاء العلامة التجارية، والمتبرعين، وأفراد عائلتها وأصدقائها. ووفر حفل الإطلاق منصة لعرض رؤية المؤسسة ورسالتها ومبادراتها.