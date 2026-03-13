أستراليا تصبح أول منتخب يتأهل لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

المنتخب الأسترالي، الذي استضاف نسخة 2023 مناصفة مع نيوزيلندا ووصل إلى الدور نصف النهائي، يتأهل إلى النسخة التاسعة على التوالي من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ المقررة في البرازيل

حجز المنتخب الأسترالي (الماتيلداس) أولى مقاعد آسيا الستة المؤهلة تلقائيًا للنهائيات العالمية العام المقبل

قد يضم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ما يصل إلى ثمانية منتخبات من بين 32 منتخباً مشاركاً في البطولة النهائية لعام 2027، والمُقرّر إقامتها في البرازيل، لتكون بذلك أول بطولة تُقام في أمريكا الجنوبية أصبحت أستراليا أول دولة تتأهل لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™، حيث وصل المنتخب الأسترالي، الذي استضاف نسختي 2023 ووصل إلى نصف النهائي، إلى هذا الحدث العالمي للمرة التاسعة على التوالي.

وقد ضمن المنتخب الأسترالي (الماتيلداس) مقعده بفضل فوزه على كوريا الشمالية بنتيجة 2-1، ما أهّله إلى نصف نهائي كأس آسيا للسيدات 2026، التي تستضيفها أستراليا وتُعدّ بمثابة بطولة تأهيلية للنسخة العالمية لعام 2027.

تُقام النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™ بمشاركة 32 منتخباً، وذلك في الفترة ما بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز من العام المقبل في البرازيل.

وقالت جيل إيليس، رئيسة قسم كرة القدم في FIFA "لا مثيل لكأس العالم للسيدات FIFA. حيث هناك 32 منتخباً فقط يحظون بفرصة الصعود إلى أكبر منصة رياضية نسائية، وهذه اللحظة تُمثل سنوات من الإيمان والتضحية والعمل الجاد. ارتدت هؤلاء اللاعبات قميص أستراليا بكل فخر واعتزاز - إنه تحقيق حلم - هذه اللحظة ملكٌ لهن."

وأضافت "من خلال وجودي هنا في أستراليا، يُمكنك أن تشعر بالحماس المُحيط بكرة القدم للسيدات. لقد كانت كرة القدم عالمية المستوى، وشغف الجماهير يُظهر مدى تطوّر اللعبة. يستمر مستوى كأس آسيا للسيدات في الارتفاع عاماً بعد عام، ويُمكنك أن ترى مدى أهمية التأهل لهذه المنتخبات. يجب أن يشعر اللاعبات والجهاز الفني بالفخر الشديد بما حققوه، وأتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم نحو بطولة 2027."

ستُحدد كأس آسيا للسيدات لهذا العام، والتي ستُستبدل ببطولة تأهيلية مستقلة لكأس العالم للسيدات FIFA™ الموّسعة التي ستضم 48 منتخباً في عام 2031، جميع المتأهلين الستة تلقائياً من دول آسيا.