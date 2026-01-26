رئيس FIFA يؤكد أن كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ ستكون بمثابة "احتفالية لا تُنسى" في البرازيل

بدأ العد التنازلي لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ بالكشف عن العلامة التجارية في ريو دي جانيرو

الرئيس إنفانتينو: "البرازيل بلد يعيش كرة القدم ويتنّفسها"

وزير الرياضة البرازيلي يَعِد بأن تكون نسخة 2027 "الأفضل في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA"

وَعَد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بأن تكون كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ المقرّرة في البرازيل بمثابة احتفالية بهيجة باللعبة في بلد "يعيش كرة القدم ويتنّفسها".

وبالفعل، فقد بدأت رسمياً الرحلة إلى أول نسخة من كأس العالم للسيدات FIFA™ تُقام على أراضي أمريكا الجنوبية في تاريخ هذه البطولة، حيث أقيمت بهذه المناسبة فعالية احتفالية في كوباكابانا بمدينة ريو دي جانيرو.

وجمع الحدث بين كرة القدم والموسيقى والعروض الفنية، وكانت بمثابة منصة للكشف عن الرمز الرسمي للبطولة، وشعارها الذي يتّخذ عبارة ™GO EPIC، فضلاً عن كشف اللثام عن الهوية الصوتية للمسابقة.

وفي كلمته ألقاها أمام الجمهور الحاضر في ريو دي جانيرو، سلَّط رئيس FIFA الضوء على عُمق الروابط التي تجمع بين الدولة المضيفة والرياضة.

وأكد في هذا الصدد أن "البرازيل بلد يعيش كرة القدم ويتنّفسها، إذ يُمكن للمرء أن يلمس أجواء الإثارة التي تسود هنا من خلال مظاهر الشغف حيال الترحيب بالعالم واستضافة حدث تاريخي. ذلك أن كل شخص في هذه القاعة وفي هذا البلد يتحدث لغة كرة القدم التي يتحدّثها العالم أجمع. وهي لُغة نشأت في البرازيل...لأن كرة القدم ليست مجرد لعبة في البرازيل، بل إنها تعبير عن الإبداع والشغف من القلب. إنها تعبير عن الحياة، بما أنها تعني لهم كل شيء."

يُذكر أن النسخة العاشرة من الحدث الكروي الأبرز في العالم على صعيد كرة القدم للسيدات ستشهد مشاركة 32 منتخباً وطنياً، ومن المقرّر أن تقام في الفترة الممتدة بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027. فعلى بُعد 515 يوماً على المباراة الافتتاحية، أعرب رئيس FIFA عن ثقته في أن البطولة سترسم آفاقاً جديدة للعبة السيدات، مؤكداً أنها ستكون نسخة لا تُنسى.

وقال السيد إنفانتينو "سنُوحّد العالم أجمع هنا في البرازيل. سنوحّد العالم كله في احتفالية لا تُنسى، إذ ستكون (هذه النسخة) هي الأفضل في تاريخ كأس العالم للسيدات (FIFA)، فضلاً عن كونها الأولى في أمريكا الجنوبية، والأولى في البرازيل. وسنحتفل بها كما يجب."

كما أعرب الرئيس عن امتنانه للشعب البرازيلي، مشيراً إلى ما يزخر به هذا البلد من قدرة فريدة على استضافة الزوار من مختلف أرجاء العالم.

وقال "إلى كل شخص في البرازيل يحب كرة القدم ويحتفي بها. ستُظهرون للعالم المعنى الحقيقي لكلمة ’احتفالية‘. دعونا نحتفل، ونفرح، ونستمتع بوقتنا في البرازيل."

يُذكر أن العلامة التجارية الرسمية للبطولة صُممت لوضع كرة القدم السيدات في قلب الساحة العالمية بنكهة برازيلية شاملة للجميع ومُبهجة للقلوب، علماً أن رمز البطولة مستوحى من العلم الوطني البرازيلي ومن الشكل الهندسي لملعب كرة القدم، وهو عبارة عن تشابك بين حرف "W" (في إشارة إلى كلمتي women وworld)، وحرف "M" (في إشارة إلى كلمتي "mulheres" و"mundo" بالبرتغالية).

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة البرازيلي أندريه فوفوكا إن من شأن هذه البطولة الارتقاء بمستوى المنافسة في كرة القدم للسيدات إلى آفاق جديدة.

وقال "نحن ملتزمون هنا ليس فقط باستضافة نسخة جديدة من بطولات كأس العالم (FIFA)، بل بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، بفضل دعم حكومتنا وشركائنا."

يُذكر أن الأسطورة البرازيلية مارتا، الفائزة ست مرات بجائزة FIFA لأفضل لاعبة، أعربت عن دعمها لمراسم الإطلاق الرسمي لهذه الفعالية وأكدَّت أن البطولة "ستُلهم الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، بقدر ما ستزيد من حُبنا للعبة أكثر فأكثر."

وأضافت مارتا في رسالة مسّجلة عبر الفيديو "بلدنا على أتم استعداد لاحتضان اللعبة النسائية بكل فخر وشغف وثقة، إذ ستنطوي هذه البطولة على قصص لا تُنسى وستشهد بزوغ نجم بطلات جديدات."

وتقديراً لعراقة تاريخ كرة القدم في البرازيل، تم أيضاً تكريم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه الذي أكد السيد إنفانتينو أن عائلة الساحرة المستديرة تفتقده بشدة.

وقال "إنه ملك كرة القدم، وجميعنا نفتقده كثيراً. لقد كان بيليه استثنائياً في كل ما كان يقوم به، حيث جعل العالم أجمع يقع في حبه. لقد كان بيليه ذائع الصيت في مختلف أنحاء العالم قبل العولمة ومنصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك فقد كان الجميع يعرفون من هو بيليه؛ فمن خلال ضحكته، وإبداعه، وشغفه، وطيبة قلبه، قدَّم بيليه لكرة القدم أكثر مما قدَّم لها غيره؛ لأننا جميعاً، أو آباؤنا، وقعنا في حب كرة القدم بفضل بيليه."

يُذكر أن البطولة ستُقام في ثماني مدن مضيفة هي بيلو هوريزونتي وبرازيليا وفورتاليزا وبورتو أليغري وريسيفي وريو دي جانيرو وسلفادور وساو باولو.