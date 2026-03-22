فوز اليابان بكأس آسيا للسيدات يُرسل إشارة قوية للعبة النسائية

اليابان تفوز بلقبها القاري الثالث بعد فوزها 1-0 على أستراليا

شهدت المباراة النهائية تسجيل رقم قياسي في تاريخ البطولة من حيث الحضور الجماهيري، حيث تابعها من المدرجات 74357 متفرجاً ومتفرجة في سيدني

أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: البطولة ترسل "إشارة قوية"

اختُتمت بطولة كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 بشكل مذهل في سيدني حيث تغلبت اليابانيات 1-0 على صاحبات الضيافة، ليخطفن اللقب القاري الثالث لبلدهن.

وأُقيمت المباراة النهائية أمام حضور جماهيري قياسي بلغ 74357 ألف متفرج ومتفرجة في ملعب أستراليا، حيث أُسدل الستار عن بطولة أكدت النمو المستمر للعبة النسائية في آسيا وحول العالم.

وبذلك تأهلت اليابان وأستراليا بشكل مباشر لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، جنباً إلى جنب مع الصين وكوريا الجنوبية. وسينضم إلى هذا الرباعي منتخبا كوريا الشمالية والفلبين، اللذين ضمنا مقعديهما من خلال الملحق، بينما لا تزال فرص تايبيه الصينية وأوزبكستان قائمة من خلال المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.

وبعد حضوره المباراة النهائية، أشاد الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم بالمستوى الذي شهدته البطولة منوهاً بالرسالة القوية التي بعثتها لمستقبل لعبة السيدات، كما هنأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التنظيم الناجح للبطولة.

وقال الأمين العام في هذا الصدد "كان هذا النهائي انعكاساً قوياً للجودة التي شهدناها طوال كأس آسيا للسيدات 2026، حيث كان المستوى الكروي استثنائياً، في إشارة واضحة أخرى على التطور المستمر لكرة القدم للسيدات في المنطقة، وبمختلف أرجاء العالم."

وتابع "أود أيضاً أن أهنئ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التنظيم الممتاز لهذه المسابقة. ذلك أن بطولات من هذا القبيل تنطوي على أهمية بالغة لتطوير لعبة السيدات، وقد نجحت كأس آسيا للسيدات مرة أخرى في إرساء المعايير من خلال إظهار حجم التقدم المحرز وما يُمكن تحقيقه عندما تتوفر الرؤية والاستثمار والالتزام."