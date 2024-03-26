سلسلة FIFA Series™ تحافظ على تقدم كرة القدم داخل وخارج الملعب في فانواتو

شاركت فانواتو في النسخة الافتتاحية لسلسلة FIFA في مارس/آذار

قدمت المباريات فرصة نادرة لمواجهة دول خارج أوقيانوسيا

من المقرر أن يستضيف ملعب المياه العذبة في فانواتو، الذي يموله FIFA، عدة بطولات قارية

تمتعت كرة القدم في فانواتو بالعديد من الإنجازات البارزة، سواء داخل الملعب أو خارجه، في السنوات الأخيرة، وتعد المشاركة في أول سلسلة FIFA™ في مارس/آذار أحدث خطوة للأمام للعبة الجميلة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. تتيح مبادرة FIFA الجديدة للاتحادات الأعضاء فرصة أكثر انتظامًا لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى في مباريات ودية، كما تعمل على فتح فرص التطوير الفني التي لم تكن متاحة من قبل. بدأت مرحلتها التجريبية خلال نافذة مارس 2024 في التقويم الدولي للرجال قبل الإطلاق الكامل في عام 2026 مع تنظيم سلسلة FIFA في السنوات الزوجية فقط.

كانت سلسلة FIFA مؤثرة بشكل خاص بالنسبة لفانواتو بعد غيابها بشكل مفجع عن تصفيات كأس العالم FIFA 2022 بسبب تأثير فيروس كورونا. لقد كانت هذه ضربة قاسية لواحدة من الدول القليلة في اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، حيث تعتبر كرة القدم بلا شك الرياضة رقم واحد. نزلت فانواتو إلى الملعب في جدة، المملكة العربية السعودية، في مباراتها الافتتاحية في سلسلة FIFA، مسجلة هزيمة 6-0 أمام غينيا في أول لقاء لها مع منافس أفريقي. أعقب ذلك خسارة غير محظوظة بنتيجة 3-2 أمام بروناي دار السلام في مباراتهم السادسة فقط أمام فريق آسيوي، والمباراة الثامنة فقط على الإطلاق ضد فريق من خارج أوقيانوسيا.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | فانواتو 2-3 بروناي 03:00

وقال لامبرت مالتوك، رئيس اتحاد فانواتو لكرة القدم، إن البطولة الجديدة توفر أداة تنمية لا تقدر بثمن لدول المحيط الهادئ. وقال مالتوك، عضو مجلس FIFA والرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم الأوقياني: "تجد فانواتو، مثل أي دولة صغيرة أخرى في أوقيانوسيا، صعوبة في مواجهة أي دولة أخرى أكبر في كرة القدم". "على مدار العام، نتنافس بين دولنا في أوقيانوسيا فقط، وذلك لرفع تصنيفنا ومعايير الأداء."

"هذه المبادرة الجديدة التي اتخذها FIFA تسمح لفانواتو، مثل جميع البلدان الصغيرة الأخرى، بالحصول على فرصة للعب مسابقات دولية أكثر تنافسية وبالتالي رفع أدائنا وقياس مستوى كرة القدم لدينا ضد بعض البلدان الأخرى في القارات الأخرى. "نعتقد أن لدينا العديد من اللاعبين الماهرين، ولكن لا توجد فرصة لكشفهم. [تعد سلسلة FIFA] تجربة تعليمية رائعة وتعرضًا يمكن أن يجلب معرفة إضافية لبناء ثقافة كرة قدم جديدة أو مبتكرة يمكننا من خلالها الاستفادة وتوجيه تخطيط كرة القدم وتطويرها والدخول إلى منصات تنافسية جديدة على المستوى الدولي.

في العام الماضي، قام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بزيارة الأمة الميلانيزية لتفقد ملعب المياه العذبة الجديد الذي يتسع لـ 6500 مقعد - والذي تم بناؤه بتمويل FIFA Forward - في بورت فيلا، وكان أبرز ما في الزيارة.

قبل بضعة أشهر فقط، ابتهجت الأمة عندما أصبح كابتن المنتخب الوطني بريان كالتاك - أول لاعب محترف على الإطلاق في البلاد - أول لاعب كرة قدم من منطقة المحيط الهادئ يفوز بالدوري الأسترالي. هكذا كانت الاحتفالات، حيث تم تركيب شاشات كبيرة في ملعب فريشووتر لعرض المباراة، وقام إسماعيل كالساكاو، رئيس وزراء فانواتو آنذاك، برحلة إلى سيدني ليشهد صناعة التاريخ.

سيكون الآن موقعًا للحظة بارزة أخرى في تاريخ كرة القدم الغني للبلاد عندما تستضيف فانواتو كأس أمم أوقيانوسيا لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. إنها ذروة فترة مزدحمة بالنسبة لفانواتو، والتي تتضمن تنظيم تصفيات بطولة أوقيانوسيا تحت 19 سنة للرجال وتصفيات كأس العالم 2026 FIFA خلال عام 2024. إن الأرباح المحتملة التي تم شراؤها من خلال استثمار FIFA في البنية التحتية في فانواتو تأتي في توقيت جيد مع منح أوقيانوسيا مكانًا للتأهل التلقائي إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى، بالإضافة إلى مكان في المباراة الفاصلة بين الاتحادات.

“وأوضح مالتوك أن فانواتو شرعت في خطة استراتيجية لتأهيل بلادها إلى كأس العالم 2026. "نفس الرؤية والاستراتيجيات تنطبق أيضًا على فئات الشباب." "لقد بدأنا أيضًا في مخطط تطوير المواهب TDS، والذي تم إطلاقه العام الماضي بتمويل من FIFA. كل هذه المدخلات هي جزء من استراتيجياتنا وجهودنا لمحاولة سد الفجوة القائمة."