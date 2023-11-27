أسبانيا تصنع التاريخ بتصدرها التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola

بطلة العالم الحالية تتصدّر الترتيب وتحقق أفضل مركز في تاريخها

ألمانيا تتجاوز إنجلترا لتدخل نادي الثلاثة الأوائل كما هو الحال في ديسمبر 2025

198 من الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA تعود إلى الظهور في التصنيف

وفي المجموع، أُقيمت 119 مباراة دولية، حيث شهدت أوروبا وأمريكا الجنوبية خوض عدد كبير من مباريات التصفيات المؤهلة إلى الحدث العالمي المقرّر العام المقبل، بينما أُقيمت في أفريقيا بعض المواجهات التمهيدية للألعاب الأولمبية، وهو ما أسفر عن مستجدات في التصنيف.

وبعد تحقيقها فوزين مقنعين على آيسلندا وإنجلترا وضمان تأهلها إلى كأس العالم، بلغت إسبانيا (المصنفة أولى، دون تغيير) أفضل مركز في تاريخها بتصدرها جدولاً شهد دخول ألمانيا (3، +1) إلى قائمة الثلاثة الأوائل، خلف الولايات المتحدة، المصنفة ثانية دون تغيير، وذلك بعدما تبادلت المواقع مع إنجلترا (4، -1)، والتي تتقدم عليها بفارق نقطتين فقط. وحدث أمر مشابه بين فرنسا (6، +1) والبرازيل (7، -1). وهذه هي التحركات الوحيدة بين المنتخبات العشرة الأولى، التي تقترب منها جمهورية كوريا الديمقراطية (11، دون تغيير)، إذ باتت على بُعد أكثر بقليل من نقطة واحدة من اقتحام قائمة العشرة الأوائل.

وشهد التصنيف مستجدات بارزة، من بينها تحقيق جمهورية أيرلندا أفضل مركز في تاريخها (21، +2)، وكذلك تركيا (46، +5)، والتي دخلت قائمة أفضل 50 منتخباً لأول مرة، فضلاً عن مولدوفا، التي تستحق إشادة خاصة بعدما أضافت ما يقارب 40 نقطة وصعدت 14 مركزاً لتتقدم إلى المرتبة 119، وهو ارتقاء لم يحقق مثله أي منتخب آخر خلال الشهرين الماضيين.

كما حسّنت هايتي (47، +2) وكمبوديا (113، +4) والسعودية (157، +3) أفضل مراكزها في تاريخ التصنيف، الذي تظهر فيه السودان لأول مرة، حيث تحتل المركز 194. أما الجانب السلبي، فتُجسده البحرين(116، -8) وجورجيا (132، -7).

وأخيراً، واجه منتخب السودان (194، دون تغيير) نظيره من جزر القمر (187، +2) مرتين في التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية. ورغم أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف واستقبل 30 هدفاً، إلا أنه نجح في دخول التصنيف، ليتمركز مباشرة أمام منتخب الدولة المجاورة، جنوب السودان (195، -1). فكما كان الحال في ديسمبر/كانون الأول 2025، بات التصنيف يضم مجدداً الرقم القياسي من حيث الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، حيث أصبح جدول الترتيب العالمي يشهد 198 منتخباً في الإجمال.

المنتخب المتصدر إسبانيا (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 119 المنتخبان اللذان خاضا أكبر عدد من المباريات بنغلاديش والهند (4 مباريات) أكبر مكسب من حيث النقاط موريشيوس (41.74 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز مولدوفا (14 مركزاً) أكبر تراجع من حيث النقاط جيبوتي (41.74 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز البحرين (8 مراكز) منتخب جديد دخل التصنيف السودان المنتخبات التي غادرت التصنيف 0