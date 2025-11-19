البرازيل تُعزّز موقعها بين العشرة الأوائل وأسبانيا تُواصل تربّعها على القمة

تقدّم السيليساو مركزين ليصعد إلى المركز الخامس

تشبّث أبطال أوروبا بالصدارة يليهم كل من الأرجنتين وفرنسا

عادت أوزبكستان إلى قائمة الخمسين الأوائل بعد غياب دام تسع سنوات

بعد الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، علماً أن قُرعتي الملحقين العالمي والأوروبي ستجريان هذا الخميس في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية.

وستُحدد القرعتان المسارات النهائية المؤدية إلى كأس العالم 2026 FIFA™ لإجمالي 22 منتخباً (ستة في الملحق العالمي و16 في الملحق الأوروبي) أملاً في اقتناص التأهل إلى النسخة الأولى من كأس العالم FIFA™ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً.

وقد شهدت الفترة التي تشهدها هذه النسخة من التصنيف تنظيم ما مجموعه 149 مباراة حول العالم، 74 منها ودية، حيث تركت نتائجها بصمة واضحة على جدول التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقد شهدت قائمة العشرة الأوائل تقدماً ملحوظاً لمنتخب البرازيل (5، +2)، الذي ارتقى مركزين على حساب البرتغال (6، -1) وهولندا (7، -1)، بينما تراجعت إيطاليا في التصنيف (12، -3) لتُغادر نادي العشرة الكبار، بعد هزيمتها في عقر دارها أمام النرويج (1-4)، التي ضمنت بهذا الفوز موطئ قدم بين الدول الـ42 المتأهلة لكأس العالم التي تتشارك في استضافتها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أما كرواتيا (10، +1)، فقد عادت إلى قائمة العشرة مستفيدة من تراجع الأزوري في التصنيف، الذي لم يشهد أي تغيير على المراكز الأربع الأولى مقارنة بنسخة أكتوبر/تشرين الأول، حيث حافظت أسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا على مراكزها في التصنيف.

المتصدر أسبانيا (لم يطرأ أي تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل كرواتيا (10، +1) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل إيطاليا (10، -3) إجمالي المباريات الملعوبة 149 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات 126 منتخباً بواقع مباراتين لكلّ منتخب أكبر ارتقاء من حيث النقاط جمهورية أيرلندا (34.86 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز أوزبكستان وتركمانستان والفلبين ومالطا (5 مراكز لكل منها) أكبر تراجع من حيث النقاط الدنمارك (24.27 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز السلفادور ولوكسمبورغ والهند (6 مراكز لكل منها) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد المنتخبات غير المصنفّة والمتوقّفة عن المنافسة إريتريا

كما سُجّل ارتقاء في الجزء الأعلى من التصنيف لإحدى الدول الثلاث التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم FIFA™، بعد تقدُّم الولايات المتحدة (14، +2) على حساب جارتها المكسيك (15، -1)، التي تراجعت بمرتبة واحدة، علماً أن منتخبيهما هما الأفضل ترتيباً على صعيد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم. كما شهد التصنيف تقدُّم كل من نيجيريا (38، +3) وتونس (40، +3) وأوزبكستان (50، +5)، علماً أن هذه الأخيرة تعود إلى نادي الخمسين الأوائل بعد غياب دام تسع سنوات، أي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ولم يكن المنتخب الأوزبكي هو الوحيد الذي ارتقى بخمس مراتب في نسخة هذا الشهر من التصنيف العالمي، إذ حذت حذوه كل من الفلبين (136، +5) وتركمانستان (137، +5) ومالطا (161، +5). وقد سار منتخب كوسوفو (80، + 4)، على نفس منوال الأشهر السابقة، ليُحقّق رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، معززاً بذلك حظوظه الوافرة في إنهاء عام 2025 باعتباره صاحب أكبر تقدّم في السنة.