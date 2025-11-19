أساطير FIFA كاريمبو وماتيرازي وداهلين يشاركون في إجراء قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلَين لكأس العالم 2026 FIFA™

ستُحدد القرعتان مسارات آخر ستة منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026 FIFA™ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً

يُشارك في مراسم القرعتين كاريمبو وماتيرازي اللذين تربّعا على العرش العالمي وداهلين الذي حصد المركز الثالث مع السويد في نسخة 1994

تحديث مراسم القرعة بناء على الإصدار الأحدث من لائحة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola™

أعلن FIFA أن قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلَين لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ اللتين ستجريان يوم الخميس، ستشهدان مشارَكة النجمين كريستيان كاريمبو وماركو ماتيرازي اللذين سبق وتربّعا على العرش العالمي، بالإضافة إلى مارتن داهلين الذي اقتنص الميدالية البرونزية مع المنتخب السويدي في نسخة 1994 من العرس الكروي العالمي.

وستُحدد القرعتان المسارات النهائية المؤدية إلى كأس العالم 2026 FIFA™ لإجمالي 22 منتخباً (ستة في الملحق العالمي، و16 في الملحق الأوروبي) أملاً في اقتناص بطاقة التأهل إلى النسخة الأولى من البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتتشارك في استضافتها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتجري قرعة الملحق العالمي في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية يوم الخميس عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت وسط أوروبا، على أن تتبعها مباشرة قرعة الملحق الأوروبي.

يُذكر أن كاريمبو، الذي حصد اللقب العالمي في كأس العالم 1998 FIFA™ مع المنتخب الفرنسي المستضيف، سيسُاهم في مراسم قرعة الملحق المؤهِّل، والذي تخوضه كاليدونيا الجديدة (أوقيانوسيا)، التي تُعتبر مسقط رأس نجم الوسط السابق، بالإضافة إلى بوليفيا (أمريكا الجنوبية) والكونغو (أفريقيا)، ومنتخب واحد من آسيا، واثنان من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

أما ماتيرازي، الذي فاز بكأس العالم 2006 FIFA™ مع المنتخب الإيطالي، فسيُساهم في مراسم قرعة الملحق الأوروبي، إلى جانب رأس الحربة السابق في صفوف المنتخب السويدي داهلين الذي هز الشباك أربع مرات في كأس العالم 1994 FIFA™ في الولايات المتحدة. وستكون كل من إيطاليا والسويد من بين 16 دولة تُشارك في الملحق الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا والبوسنة والهرسك والتشيك والدنمارك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وأيرلندا الشمالية وبولندا وجمهورية أيرلندا ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا وأوكرانيا وويلز.

وستُقدِّم ميلاني فدوينيغر مراسم القرعتين اللتين سيُشرف عليهما مدير البطولات (الولايات المتحدة) مانولو زوبيريا. تفاصيل الملحقين المؤهِّلَين يُشارك في الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA ستة منتخبات، مقابل 16 في الملحق الأوروبي، وتجري منافساتهما خلال فترة المباريات الدولية بين 23 و31 مارس/آذار 2026. ويتضمّن الملحق العالمي المؤهّل لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA مباراتين نهائيتين تجمعان بين الفائزَين في مواجهتي نصف النهائي التي ستتقابل فيهما منتخبات غير مصنّفة مع منتخبين مصنّفين، بحيث يحجز الفائزان مركزهما في كأس العالم 2026 FIFA.

أما الملحق الأوروبي فيضمّ المنتخبات الـ12 الوصيفة في مرحلة المجموعات من التصفيات الأوروبية، إضافةً إلى أفضل أربعة منتخبات متصدّرة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية ضمن الترتيب العام، على أن يتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة في الملحق إلى أربع مجموعات تُمثِّل كل منها مسار تأهل مكوَّن من أربعة منتخبات. حيث يتضمّن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين سيتقابل في كل منهما منتخب غير مصنّف مع منتخب مصنّف. ويشمل كل مسار مباراتين نصف نهائيتين تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، تتبعهما مباراة نهائية بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة كذلك، علماً أن المنتخبات الأربعة الفائزة في المباريات النهائية الأربع ستُكمل عقد المنتخبات الـ26 التي ستمثّل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كأس العالم 2026 FIFA التي تجري منافساتها في 16 مدينة مستضيفة بين يومي الخميس 11 يونيو/حزيران والأحد 19 يوليو/تموز.

وبحسب أحدث نسخة من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola، تم تحديث إجراءات القرعة لكل من قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي المؤهِّلَين لكأس العالم 2026 FIFA™.

اضغط هنا للتعرّف على إجراءات قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 FIFA™.

اضغط هنا للتعرّف على إجراءات قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 FIFA™.