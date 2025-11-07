مقرّ FIFA يستضيف قرعتي الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم FIFA 2026™

ستُحدَّد المسارات النهائية المؤدية إلى كأس العالم FIFA 2026™ من خلال قرعتي الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم FIFA 2026™، اللتين ستجريان أحداثهما بمدينة زيورخ السويسرية يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبفضل هاتين القرعتين، ستعرف المنتخبات الـ 22 المتنافسة - 6 في الملحق العالمي و16 في الملحق الأوروبي - المسارات التي سيتعين عليها تجاوزها لحجز مقاعدها في بطولة كأس العالم FIFA™ ، التي ستضمّ للمرة الأولى في التاريخ 48 منتخباً، والتي ستدور رحاها بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من الخميس 11 يونيو/حزيران إلى الأحد 19 يوليو/تموّز 2026. وتجري قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عند الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، على أن تتبعها مباشرة قرعة الملحق الأوروبي. وتأتي أحداث القرعتين بعد يومين فقط على انتهاء فترة المباريات الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، التي تَعِد بأحداث حافلة بالندية والإثارة والتشويق، إذ لا يزال باب التأهل إلى النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم FIFA™ مفتوحاً على مصراعيه والصراع على التذاكر المتبقية محتدماً على أشده.

فقد تأهّل حتى الآن إلى النسخة التاريخية من البطولة ما مجموعه 28 منتخباً، على أن ينضم إلى الركب 14 منتخباً، 3 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي و11 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحجز مقاعدها في النهائيات من خلال تصفيات الاتحادين القاريين المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. هذا، وستُحدّد المباريات الدولية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني هوية منتخبات كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي التي ستنضمّ إلى بوليفيا (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) وكاليدونيا الجديدة (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم) في المُلحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم FIFA 2026™، والذي ستتنافس فيه 6 منتخبات، كما ستتَّضح معالم المنتخبات الـ16 التي ستتنافس في الملحق الأوروبي، أثناء فترة المباريات الدولية المقررة من 23 إلى 31 مارس/آذار 2026. يُذكر أن الملحق العالمي المؤهّل لكأس العالم FIFA يتضمن مباراتين نهائيتين تجمعان بين الفائزَين في مواجهتي نصف النهائي التي سيتقابل فيهما منتخبات غير مصنّفة مع منتخبين مصنّفين، يحسم الفائزين فيهما مركزهما في كأس العالم FIFA 2026™. أما الملحق الأوروبي فيضمّ المنتخبات الـ 12 الوصيفة في مرحلة المجموعات من تصفيات هذا الاتحاد القاري، إضافةً إلى أفضل أربعة منتخبات متصدّرة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية ضمن الترتيب العام، على أن يتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة في الملحق إلى أربع مجموعات تمثِّل كل منها مسار تأهل مكوَّن من أربعة منتخبات، حيث يتضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، تتبعهما مباراة نهائية بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة كذلك، علماً أن المنتخبات الأربعة الفائزة في المباريات النهائية الأربع ستكمل عقد المنتخبات الـ 26 التي ستمثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كأس العالم FIFA 2026. ولضمان احترام كل قرعة من القرعتين للإجراءات ذات الصلة، سيتمّ نشر التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. بإمكان المشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة القرعتين مباشرة على موقع FIFA.com، ومنصة +FIFA وشركاء FIFA الإعلاميين، على أن تُنشر لاحقاً على موقع FIFA.com تفاصيل إضافية عن عملية البثّ. يُرجى الضغط هنا من أجل الاطلاع على إجراءات قرعة منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم FIFA 2026™.