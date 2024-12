أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024

نال مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب™

حصدت لاعبة خط وسط منتخب إسبانيا ونادي برشلونة أيتانا بونماتي جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة للسنة الثانية على التوالي

حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ على جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة™، بينما نال نجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب™، وذلك خلال حفل جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة بحضور كوكبة من نجوم المستديرة الساحرة.