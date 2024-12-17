أيتانا بونماتي وفينيسيوس جونيور على قمة العرش الكروي في جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024

حصدت لاعبة خط وسط منتخب إسبانيا ونادي برشلونة أيتانا بونماتي جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة للسنة الثانية على التوالي

نال مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب™

ذهبت النسخة الأولى من جائزة مارتا من FIFA للنجمة البرازيلية نفسها

حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ على جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة™، بينما نال نجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب™، وذلك خلال حفل جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة بحضور كوكبة من نجوم المستديرة الساحرة.

وبذلك يكون قد تم اختيار بونماتي، نجمة خط وسط برشلونة، لتحصد هذا الجائزة للسنة الثانية على التوالي، بفضل تألق ابنة الـ26 ربيعاً لسنة كاملة حافلة بالإنجازات مع ناديها ومنتخب بلادها بعد عام من التربع على العرش الكروي العالمي في أستراليا ونيوزيلندا.

وقالت النجمة الشابة، التي فازت بثلاثة ألقاب محلية ولقب دوري بطلات أوروبا مع البارسا عام 2024، وكذلك كأس الأمم الأوروبية للسيدات مع منتخب بلادها: "إني ممتنة بالحصول على هذه الجائزة. وكما أقول دوماً، هذا ثمرة جهد جماعي للفريق. كانت سنة رائعة، ويصعب تكرارها. أشعر بالعرفان لكل من ساعدني لأن أقدم أداءً أفضل كل يوم، سواء في النادي أو زميلاتي، ولكل من مدّ يد العون لي لأكون أفضل؟ يشرّفني التواجد هنا، والسعي من أجل تحقيق المزيد، ونيل الألقاب، فهذا ما يجعلني متواجدة هنا، ولا سيما الألقاب الأهم".

كما سجّل فينيسيوس جونيور ثاني أهداف الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو/حزيران الماضي (من 24 هدفاً اقتنصها في 39 مباراة تنافسية خلال موسم 2023-2024، ليُساعد النادي الإسباني على تعزيز رصيده القياسي من الألقاب القارية والذي بلغ 15. كما كان أحد عناصر المنتخب البرازيلي الذي بلغ ربع نهائي كأس أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عزز رصيده بألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، ليخلف النجم ليونيل ميسي الذي حصد جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب العام الماضي إثر الفوز بلقب كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™.

وقال البرازيلي، ابن الـ24 عاماً، بعد تسلّمه الجائزة من رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال حفل عشاء رسمي احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية، وعشية خوض نهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ أمام نادي باتشوكا المكسيكي: "لا أعرف من أين أبدأ حتى، بدا هذا بعيداً جداً، وكأنه مستحيل. كنتُ طفلاً لعب كرة القدم حافي القدمين في شاور ساو غونسالو، حيث يسود الفقر وتنتشر الجريبة."

"التواجد هنا هو أمر بغاية الأهمية بالنسبة لي. أقوم بهذا من أجل الكثير من الأطفال الذين يعتقدون أن كل شيء مستحيل وأنه ليس بمقدورهم الوصول إلى ما وصلتُ إليه". وأردف النجم البرازيلي: "يتوجّب علي أن أتوجه بالشكر لكل من صوّت لي، ولكل اللاعبين والمدربين والصحفيين وأفراد الجمهور. ولا يجب أن يفوتني توجيه الشكر لعائلتي التي فرّطت بتحقيق حلمها لكي أحقق حلمي أنا. أود أن أشكر كذلك رئيس [FIFA] جاني إنفانتينو، والسيد كارليتو [كارلو أنشيلوتي] وفريقي، الذين ساعدوني على الوصول إلى هذا، وزرعوا لديّ القناعة أن بمقدوري إحداث فارق، وأحقق إنجازات عظيمة معهم".

وكما كان عليه الأمر بالنسبة لهاتين الجائزتين الفرديتين، تم تحديد هوية الفائزين والفائزات بجائزة أفضل حارس وحارسة وأفضل مدرب /مدربة في فئتي الرجال والسيدات من خلال عملية تصويت تم تقسيمها بالتساوي بين الجمهور، وقادة ومدربي ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلي وممثلات وسائل الإعلام.

وقد حصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)™ بعد أن حلّ في المركز الثاني عام 2022، وقال عن ذلك بعد أن تلقى الجائزة من رئيسFIFA جياني إنفانتينو: "يشرّفني حقاً تلقي هذه الجائزة. بدأت مسيرتي كلاعب محترف عام 1976، وأمضيتُ 48 سنة في كرة القدم، التي جعلتني وتجعلني دوماً مغتبطاً بالمشاعر. غالباً ما تكون مشاعر إيجابية، ولكن سلبية أحياناً. ولكن هذه المشاعر هي الأمر الوحيد الذي يبقيني على قيد الحياة بعد 48 سنة".

“بينما نالت إيما هايس مدربة المنتخب الأمريكي على جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)™ عن عام 2024. وكانت هايس قد ساعدت المنتخب الأمريكي على الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد أسابيع فقط من اختتام مسيرة دامت لـ12 سنة على رأس الكتيبة الفنية لنادي تشيلسي ونيل لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي.

وصرّحت هايس عند تكريمها بالجائزة: "إنه وسام مذهل، وتكريمٌ لن أستخفّ به على الإطلاق. كانت سنة رائعة، ولهذا يشرّفني أن أتلقى هذه الجائزة".

أما إميليانو مارتينيز، حامي عرين أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني، فقد حصد جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس™ والتي سبق أن نالها عام 2022، ويأتي تكريمه هذه السنة إثر دوره المحوري في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمريكا الجنوبية 2024.

وبعد أن احتلت المركز الثالث في تكريم عام 2020، نالت أليسا ناهر جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة™، بفضل تألقها في نصف النهائي أمام ألمانيا، وهو ما ساعد فريقها على المضي قُدماً واعتلاء منصة التتويج في باريس 2024. كما حصدت نجمة نادي شيكاغو ريد ستارز الذهب في ختام النسخة الأولى من بطولة الكأس الذهبية للسيدات في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بينما بلغ ناديها المرحلة الفاصلة من الدوري الأمريكي للسيدات.

“وعن تكريمها هذا، قالت ناهر في رسالة بالفيديو: "يسعدني للغاية ويشّرفني وأشعر بالتواضع أن يتم اختياري لنيل جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة. كان موسماً استثنائياً، واستمتعتُ للغاية بأن أكون جزءاً من الفريق، ويجب أن تذهب كل الإشادة إلى اللاعبات على ما قمن به طوال الموسم على أرض الملعب".

كما تم تقسيم التصويت بالمناصفة بين الجمهور ومجموعة من أساطير FIFA على الفائزَين بجائزة مارتا من FIFA™ الجديدة وجائزة FIFA بوشكاش™ لتكريم أفضل هدفين في كرة قدم السيدات والرجال على التوالي.

“وقالت مارتا التي فازت بالنسخة الأولى من هذه الجائزة التي تحمل اسمها، تكريماً للهدف الذي سجلته لصالح منتخب البرازيل في شباك جامايكا بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2024 (والذي يحمل الرقم 119 في مسيرتها الكروية الدولية): "إني سعيدة جداً بالنتيجة، وأن أتنافس أمام الكثير من اللاعبات العظيمات، سجّلنا أهدافاً رائعة، وكان موسماً رائعاً كذلك. ولكني أكثر سعادة مع تلقّي هذه الجائزة التي تحمل اسمي، وما من شكّ بأن هذا شرف عظيم".

من ناحيته، قال لاعب مانشستر يونايتد أليخاندرو غارانشو الفائز بجائزة FIFA بوشكاش تكريماً لهدفه المذهل من كرة مقنطرة في شباك إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إني فخور جداً بالفوز بهذه الجائزة، إنها لحظة فخر لي ولعائلتي. كان إنهاءً مذهلاً للكرة، وتدرّبت على ذلك كثيراً، إلا أنه كان ثمرة جهد جماعي عظيم، وكان سيستحيل أن أتواجد هنا من دون زملائي".

وذهبت جائزة FIFA للمشجعين™، التي يصوّت عليها حصراً مستخدمو موقع FIFA.com، إلى البرازيلي الشاب غييرمي غاندرا مورا، مشجّع نادي فاسكو دا غاما، والذي أصيب بمرض جينيّ نادر يسمّى انحلال البشرة الفقاعي. أفاق غييرمي من الغيبوبة بعد 16 يوماً وقد انتشر الفيديو الذي يعرض لحظة اجتماعه بوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد قابل في المستشفى خلال فترة تعافيه، نجم الفريق في ذلك الوقت غابرييل بيك، وعانقه وأصبحا أفضل الأصدقاء. وما أن سُمح لغييرمي بمغادرة المستشفى، قابل باقي لاعبي الفريق واختير ليكون تميمة الفريق في إحدى المباريات في أغسطس/آب 2023.

أما الفائز بجائزة FIFA للعب النظيف™ فهو لاعب نادي إنترناسيونال البرازيلي تياغو مايا، واختارته لجنة خبراء، وذلك تكريماً لمساعدته مجموعة من السكان المحليين في البرازيل بعد فيضانات مدمرة ضرب منطقتهم في أواخر أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار من هذا العام.

وللمرة الأولى على الإطلاق، شاركت الجماهير في التصويت لاختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم™ وتشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم™ من أصل قائمة من 77 لاعباً ولاعبة، علماً بأن الأصوات وُزِّعت بالتساوي بين الجمهور ولجنة الخبراء.

وقد انضمت بونماتي إلى ستة من زميلاتها اللواتي ساعدن برشلونة على تحقيق نجاحات متميزة في النصف الثاني من موسم 2023/2024، ليظهرن ضمن تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم. أما فينيسيوس جونيور، فكان أحد خمسة لاعبين من الريال ضمن تشكيلة FIFA المثالية للرجال، ومن بينهم داني كارفاخال، الذي حصد لقب كأس الأمم الأوروبية 2024 مع زملاء المنتخب والتشكيلة المثالية رودي (مانشستر سيتي) ولامين يامال (برشلونة).

تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم لسنة 2024™: أليسا ناهر (شيكاغو ريد ستارز / الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أونا باتلي (برشلونة/ إسبانيا)؛ لوسي برونز (برشلونة/تشيلسي، إنجلترا)؛ ناومي جيرما (سان دييغو ويف/الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أيتانا بونماتي (نادي برشلونة/إسبانيا)، ليندسي هوران ( أولمبيك ليون/الولايات المتحدة الأمريكية)؛ غابي بورتيليو (كورينثيانز/البرازيل)، باتري غيخارو (برشلونة/إسبانيا)، كارولين غراهام هانسن (برشلونة/النرويج)؛ سلمى بارالويلو (برشلونة/إسبانيا).

تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم™: إميليانو مارتينيز (نادي أستون فيا/الأرجنتين)؛ روبن دياش (مانشستر سيتي/البرتغال)؛ داني كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد/ألمانيا)؛ ويليام ساليبا (أرسنال/فرنسا)؛ جود بيلينغهام (ريال مدريد/إنجلترا)؛ رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا)؛ توني كروس (ريال مدريد/ألمانيا)؛ إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا)؛ فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل).

يمكن الإطلاع أدناه على قائمة كاملة بنتائج التصويت، بما في ذلك النقاط الكاملة لكل مرشّح/ة، والقائمة الكاملة لتفاصيل تصويت قادة ومدربي ومدربات المنتخبات الوطنية حول العالم وممثلي وسائل الإعلام: