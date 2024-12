FIFA يُعلن The Home Depot داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ في مجال تحسين المنازل بأمريكا الشمالية

توصّل FIFA وشركة The Home Depot إلى اتفاق يساهم في إضفاء مزيد من الإثارة على أجواء كأس العالم 2026 FIFA™ عبر منطقة أمريكا الشمالية، حيث تم تعيين أكبر شركة لمتاجر التجزئة المختصة في تحسين المنازل على الصعيد العالمي لتكون داعماً رسمياً للبطولة في هذا المجال، وهي التي تزخر بمتاجر في مختلف أنحاء الدول الثلاث التي ستستضيف المسابقة - كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

فبالنظر إلى تاريخ The Home Depot الطويل في دعم الأحداث الكروية وغيرها من الفعاليات الرياضية، من المتوقع أن تُنظِّم شركة متاجر التجزئة الشهيرة تجارب فريدة لجماهير البطولة، سواء في مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festival™ أو في الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم، علماً أن الشركة ستُقدم تجربة استثنائية لموظفيها وزبائنها من خلال منحهم فرصاً للمشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات في الطريق إلى بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ وأثناءها.

وفي هذا الصدد، قالت مولي باتن، النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة The Home Depot ومديرة قسم التسويق في الشركة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف المشجعين في فعالياتنا من خلال انضمامنا إلى كأس العالم 2026 FIFA™ باعتبارنا الداعم الرسمي للبطولة في مجال تحسين المنازل. وإذ نعلم أن زبائننا يعشقون الرياضة، فإننا نحب التواصل معهم من خلال ملامسة أحاسيسهم وعواطفهم، ولذا فإننا نتطلع بشوق للمساعدة في بناء بطولة كأس العالم FIFA بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي البلدان والمجتمعات حيث نعيش ونعمل".

من جانبه، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يُسعدنا أن نُرحِّب بشركة The Home Depot باعتبارها داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™. ذلك أن التزام The Home Depot تجاه الابتكار والمجتمع يتوافق مع قيم FIFA المتمثلة في الشمولية والتفاعل على الصعيد العالمي. ففي إطار استعداداتنا للنسخة الأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً، ستوفر هذه الشراكة فرصاً فريدة للجماهير عموماً، كما ستنطوي على تفاعل بنَّاء مع عملاء The Home Depot وموظفيها في مختلف أنحاء البلدان المضيفة".