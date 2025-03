Le succès de la mise en place du FIFA Fan Fest™ dans le cadre du programme de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006™ a encouragé l’instance à organiser une initiative similaire quatre ans plus tard en Afrique du Sud. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, un événement long de 31 jours se déroulait simultanément dans 16 sites répartis sur les cinq continents. En plus de neuf villes hôtes sud-africaines, des espaces ont été ouverts à Berlin, Mexico, Paris, Rio de Janeiro, Rome et Sydney, qui se sont avérés des hôtes de choix pour ce mois dédié au football.