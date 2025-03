Depuis six éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, le FIFA Fan Festival est connu comme étant le plus grand événement festif consacré au football ! Tout a commencé en 2002. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002, la FIFA a remarqué que de nombreux supporters avaient tendance à se réunir dans des lieux publics pour regarder les matches. Ces rassemblements improvisés ont laissé transparaître une volonté de vivre la Coupe du Monde de la FIFA™ comme un événement culturel majeur à vivre entre amis ou en famille, dépassant largement le cadre du football. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006, les FIFA Fan Festivals ont été intégrées au programme officiel. La tendance s’est poursuivie à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, où des rassemblements ont été organisés non seulement dans le pays hôte mais aussi dans six capitales du monde entier. Les éditions 2014 et 2018, en Brésil et en Russie respectivement, ont également contribué à cet événement populaire, qui aura attiré plus de 40 millions de personnes en à peine quatre éditions. Surfant sur cette vague, les deux derniers FIFA Fan Festivals, au Qatar en 2022 et en Australie/Nouvelle-Zélande en 2023, ont également connu un succès retentissant. La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a attiré plus de 1,86 million de visiteurs du monde entier. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Nouvelle-Zélande a établi de nombreux records, avec 770 000 visiteurs sur les sites du tout premier FIFA Fan Festival organisé dans le cadre d’une compétition féminine de la FIFA.