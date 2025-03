Le FIFA Fan Festival de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ promet une combinaison fascinante entre célébration du football et festivités culturelles. Après le succès retentissant rencontré lors la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande, le FIFA Fan Festival fera son retour dans une compétition féminine de la FIFA. Il aura pour objectif de fournir aux fans du monde entier un environnement chaleureux qui portera leur expérience de Coupe du Monde vers de nouveaux sommets. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur FIFA.com