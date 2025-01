Lancé à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™, le FIFA Fan Fest™ a rencontré un franc succès lors des quatre éditions suivantes de la compétition, attirant plus de 40 millions de visiteurs du monde entier. Des manifestations ont été organisées dans 52 sites répartis sur cinq continents – dans des villes comme Berlin, Le Cap, Rio de Janeiro, Sydney, Mexico et Moscou. Par la suite, le FIFA Fan Fest est devenu un élément à part entière de l’expérience « Coupe du Monde » pour les amateurs de football locaux et internationaux. Ce festival est devenu un puissant vecteur de contenus, de communication et de promotion pour la FIFA, ses affiliés commerciaux et ses détenteurs de droits médias, mais aussi pour les pays et villes hôtes. Ce succès a permis de poser des bases solides pour créer le FIFA Fan Festival™. La FIFA a élaboré une stratégie ambitieuse, avec une marque unique et un nouveau nom qui reflètent ce que sera cet événement à l’avenir : un véritable festival de football. Le football est une expérience culturelle qui va bien au-delà du temps réglementaire. C’est une affaire de passion et d’histoires personnelles, au carrefour des influences créatives de la musique, de l’art, de la mode et du style de vie.