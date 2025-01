L’intégration, en 2018, de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans les Lois du Jeu a mis sur le devant de la scène les dispositifs permettant de déterminer le hors-jeu avec précision et de prendre les bonnes décisions grâce aux lignes qu’ils tracent. Les recherches menées par la FIFA de 2016 à 2019 montrent que les erreurs d’appréciation dans l’utilisation de ces lignes sont le plus souvent liées à la topographie (notamment la courbure du terrain), à une distorsion visuelle induite par l’angle de la caméra, à un masquage des joueurs ou encore à la difficulté de localiser une partie du corps plutôt qu’une autre.

De ce fait, deux images télévisées différentes d’une même situation peuvent donner lieu à une interprétation diverse et aboutir à des erreurs indétectables et non-systématiques dans la matérialisation de la ligne. Un protocole de test a été mis au point afin de corriger autant que possible ces deux facteurs d’erreur et faire en sorte que tout système bénéficiant d’une certification permette d’éviter ces écueils.