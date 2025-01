Outre le football à 11, la FIFA est également l'organe directeur de divers autres formats du jeu, dont le futsal. La FIFA a développé un manuel de méthodes de test et d'exigences pour les fabricants souhaitant avoir leur surfaces de Futsal certifiées. Les surfaces Futsal doivent passer les exigences de performances et les critères de qualités pour offrir les meilleures conditions de jeu possible.