L'Afrique du Nord frappe fort

Démarrées sur les chapeaux de roues ce 21 mars, les FIFA Series 2024™ se poursuivaient ce vendredi avec huit matchs au programme. Cinq équipes africaines étaient notamment sur le pont : L'Algérie, la Guinée Equatoriale, la Tanzanie, l'Egypte et la République Centrafricaine. Et elles ont fait bonne figure, seuls les Taifa Star s'étant inclinés.

Deux joueurs évoluant en Ligue 1 française se sont particulièrement distingués : Amine Gouiri avec les Fennecs , et Mostafa Mohamed avec les Pharaons .

🥁 Résultats

🔘 Algérie 2-0 Bolivie Vladimir Petković, le nouveau sélectionneur de l'Algérie, a vu son équipe mener, puis revenir au score pour finalement s'imposer face à la Bolivie, à Alger. Le premier but en sélection d'Amine Gouiri a permis aux Fennecs de prendre l'avantage juste avant la mi-temps, mais la volée victorieuse de Carmelo Algarañaz juste après la reprise a relancé La Verde , avant que celle-ci ne prenne l'avantage par l'intermédiaire de Jair Reinoso. Yassine Benzia a remis les pendules à l'heure avant qu'Aïssa Mandi, en toute fin de match, n'offre un succès encourageant aux locaux.

🔘 Bermudes 2-0 Brunei Darussalam Les Bermudes ont dû s'armer de patience pour venir à bout de Brunei, mais cela a finir par payer. C'est dans les dix dernières minutes que la situation s'est décantée : Aunde Todd d'une tête sur corner a fait le sauter le verrou de la défense brunéienne et Djair Parfitt-Williams a fait le break d'une frappe enroulée.

🔘 Tanzanie 0-1 Bulgarie "Pour l'équipe, le fait de se confronter à des équipes de différents continents que nous pourrions potentiellement croiser dans d'autres compétitions représente un nouveau défi. C'est positif et cela permet de disputer des matches de qualité" avait annoncé Kiril Despodov au micro d'Inside FIFA à la veille de ce match. Le capitaine bulgare est passé de la parole aux actes en débloquant la situation d'un coup franc magistral, dans une rencontre globalement dominée par les Européens.

🔘 Azerbaïdjan 1-0 Mongolie "Généralement, nous affrontons des équipes qui ont un classement similaire au notre. Ici, le niveau est très élevé, en particulier celui de nos adversaires venus d'Europe et d'Afrique", avait prévenu le sélectionneur de la Mongolie Ichiro Otsuka, interrogé par FIFA Inside . Ses joueurs l'ont appris à leurs dépens. Ils ont longtemps tenu le match nul face à des Azerbaïdjanais appliqués, avant de céder dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, suite à un but du défenseur central Bahlul Mustafazada, d'une tête sur corner.

🔘 République Centrafricaine 6-0 Bhoutan La République centrafricaine a lancé ses FIFA Series 2024™ par une victoire convaincante face au Bhoutan (6-0), au Sri Lanka. Trésor Toropité a ouvert le score à la 17e minute. Ghislain Vénuste Baboula et Karl Namnganda ont tous deux inscrit un doublé en seconde période, Hamissou Dangabo ayant également pris part au festival offensif des Fauves .

🔘 Sri Lanka 0-0 Papouasie-Nouvelle-Guinée Colombo accueillait deux rencontres des FIFA Series, ce vendredi, et si les filets ont tremblé à six reprises lors du premier match (République Centrafricaine-Bhoutan), le deuxième duel opposant le Sri Lanka à la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a accouché d'aucun but. Les locaux ont pourtant eu de nombreuses occasions d'ouvrir la marque, trouvant le poteau en fin de match, mais les Océaniens se sont accrochés jusqu'au bout pour préserver ce score de parité.