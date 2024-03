La Mongolie poursuit son ascension

Le football mongol utilise le Air Dome financé par la FIFA pour faire face aux hivers rigoureux

FIFA Forward influe sur la trajectoire ascendante du football international mongol

La Mongolie débutera ses FIFA Series contre l'Azerbaïdjan au stade Tofiq Bahramov

Parler de températures glaciales est un doux euphémisme pour évoquer les hivers mongols. Cette année a été particulièrement rude avec des températures tombant jusqu'à -45 degrés par endroits en janvier, le tout avec des chutes de neige abondantes. Les conditions météorologiques sont telles qu'il est habituel de voir geler les sourcils et les cils de ceux qui s'aventurent à l'extérieur.

Inévitablement, ce climat a fortement influencé la culture sportive de ce pays où le football n’a émergé que récemment.

La Fédération mongole de football (MFF) a été créée en 1959, mais la Mongolie est restée inactive sur la scène internationale pendant des décennies. Cependant, grâce à l'aide pratique et financière de la FIFA via divers projets FIFA Forward, les infrastructures ont été modernisées et améliorées, avec en point d'orgue l'ouverture en avril 2023 de l'Air Dome.

"La construction de l'Air Dome, financé par la FIFA, est une véritable bénédiction pour nous tous", a déclaré le directeur de l'équipe nationale, Otgonbayar Ishdorj. "Désormais, les gens peuvent jouer au football en toute sécurité et dans le confort, à l'abri du froid. Avant la construction de l'Air Dome, il était presque impossible de jouer au football pendant les mois d'hiver. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème."

Avant la réalisation de cette structure qui permet de jouer même en cas de conditions climatiques extrêmes, des programmes de développement aux niveaux national et local avaient été mis en œuvre. Une ligue semi-professionnelle composée de dix équipes a été lancée en 2016, avec un investissement important de FIFA Forward utilisé pour améliorer les centres d'entraînement et construire des terrains permettant de jouer par tous les temps.

Cette évolution s’est reflétée dans la trajectoire de l’équipe nationale. Depuis sa première tentative de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2002, la Mongolie est en progrès constant.

Les Loups Bleus ont remporté une victoire historique en battant le Myanmar lors des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et, bien qu'ils se soient inclinés au retour 2-0, ce fut un moment charnière pour le football mongol, comme lorsqu’ils ont atteint le deuxième tour de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Cet hiver, 90 % du territoire de la Mongolie était balayé par des vagues de froid extrême, de blizzards et de vents violents. Un phénomène climatique connu sous le nom de dzud et qui survenait normalement une fois tous les dix ans, mais qui s'est produit six fois dans la dernière décénie. Les Mongols, qui dépendent fortement du bétail, connaissent actuellement leur deuxième hiver consécutif sous un dzud sévère.

Dans de telles conditions, difficile d'envisager le sport en exterieur. Généralement, de novembre à mars, toutes les activités de football cessent. C’est là qu’intervient l’Air Dome.

"L'Air Dome nous a aidé de plusieurs manières", a déclaré Ishdorj. "Par exemple, nous organisons divers événements et séances d'entraînement pour le football féminin et de football de jeunes, avec des gens venus d'autres provinces.

"Avec plus d'heures de pratique et davantage de cohérence, nous pouvons envisager de rivaliser avec des équipes plus fortes. L'Air Dome nous a également permis d'unir nos forces et de coordonner les séances d'entraînement plus efficacement."

La MFF avait contacté la FIFA avec son projet d'un Air Dome sur la surface artificielle existante du Centre d'entraînement de l'équipe nationale, et le projet s'est concrétisé l'année dernière.

L'Air Dome mesure 114 x 82 x 29 mètres, avec une membrane extérieure de 1 mm d'épaisseur et une membrane intérieure de 0,5 mm. Il est résistant à la corrosion et peut endurer des températures aussi extrêmes que -45 °C. De quoi bouleverser le destin du football mongol.

En dehors du terrain, la culture a également changé. Après une défaite 14-0 contre le Japon lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la MFF et la Fédération japonaise de football ont décidé de travailler ensemble.

La Mongolie a embauché Shiuchi Mase, qui a malheureusement dû quitter son poste de sélectionneur en raison de problèmes de santé. Il a été remplacé par son compatriote Ichiro Otsuka (qui supervise également les U-23) dans le cadre d'un partenariat entre la MFF et la Fédération japonaise de football.

Ce protocole d'accord entre les deux pays a abouti l'année dernière lors d'un séjour de l'équipe mongole au Japon avant la Coupe Intercontinentale Hero. A cette occasion, les joueurs ont eu accès à des installations ultramodernes.

"Nous travaillons en collaboration avec le Japon dans une démarche de rapprochement entre deux pays asiatiques", a déclaré Otsuka. "C'est pour cela que la JFA m'a envoyé. L'année dernière, nous avons gagné contre l'Espagne et l'Allemagne. Nous avons des bons talents en Mongolie, particulièrement chez les jeunes. Un jour, nous serons peut-être en mesure de battre le Japon", lance le technicien.

Les FIFA Series permettront à l’instance dirigeante du football mondial de soutenir ses associations membres dans l’organisation de matches amicaux internationaux réunissant quatre équipes nationales de différentes confédérations dans un seul pays hôte.

L’objectif est de permettre des affiches inédites et de stimuler les interactions internationales, contribuant ainsi de manière concrète au développement du football mondial.

Pour leur premier match de ces FIFA Series face à l'Azerbaïdjan, Otsuka sent ses joueurs particulièrement motivés. "Généralement nous affrontons des équipes qui ont un classement similaire au notre", explique-t-il. "Ici, le niveau est très élevé, en particulier celui de nos adversaires venus d'Europe et d'Afrique. Je sens mon équipe extrêmement déterminée. Ces rencontres seront une bonne expérience pour mes joueurs".

Après son match contre l'Azerbaïdjan ce vendredi au stade Tofiq Bahramov, les Mongols joueront la Tanzanie trois jours plus tard.

"Les FIFA Series constituent une avancée vraiment positive pour le football des équipes nationales au niveau mondial", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Nos associations membres nous font part depuis longtemps de leur désir de se mesurer à leurs homologues du monde entier, et elles peuvent désormais le faire dans le cadre du calendrier actuel des matches internationaux masculins."

"Des matches plus compétitifs permettront une interaction footballistique bien plus fructueuse pour les joueurs, les équipes et les supporters, et apporteront une contribution concrète au développement du jeu."

Et pour la Mongolie, c’est l’occasion d’améliorer encore les échanges et le partage de bonnes pratiques avec d’autres associations.

"Nous allons apprendre au contact de l'Azerbaïdjan", espère Boldbaatar Batkhuu, chef de la délégation mongole. "Nous aimerions notamment savoir comment s'organisent les équipes de football féminines et de jeunes. Nous aimerions également avoir un aperçu des équipes azerbaïdjanaises qui ont réussi dans les compétitions européennes."