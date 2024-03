Les Africains proches du carton plein

Les FIFA Series 2024™ sont lancées ! Trois rencontres étaient au programme de cette première journée qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle avec une avalanche de buts et du suspense. Si la logique a été respectée avec les victoires du Cap-Vert et de la Guinée face à des adversaires plus modestes, la surprise est venue d’Andorre qui a accroché le nul face à l’Afrique du Sud.

Resultats

FIFA Series 2024, match day one in pictures

Guinée 6-0 Vanuatu La marche était trop haute pour Vanuatu, trop tendre pour des Guinéens qui ont fait honneur à leur statut de grandissimes favoris avec une différence de plus de 100 rangs au Classement FIFA/Coca-Cola et un monde d’écart sur le terrain. Mamadou Kané et Morlaye Sylla se sont offert un doublé chacun et les deux autres buts de ce festival offensif ont été inscrits par Ousmane Camara et Kandet Diawara. Lundi 25 mars, le Syli National affrontera les Bermudes et Vanuatu jouera Brunei le lendemain.