La Bulgarie prête à relever le défi des FIFA Series

"C'est notre deuxième rassemblement et nous voulons voir si nos joueurs ont progressé après avoir travaillé avec eux une première fois. Je veux voir si nous sommes capables d'adapter notre jeu. Ça m’intéresse, par exemple, de voir comment nous allons nous comporter face à une équipe africaine, car j'ai entraîné sur ce continent et je sais que les équipes africaines peuvent proposer un football différent des équipes européennes."

"Nous connaissons déjà l'Azerbaïdjan parce que c’est un pays qui a disputé les éliminatoires de la zone UEFA avec nous. Pour ce qui est de la Tanzanie, en revanche, il est un peu plus difficile de convaincre les joueurs qu'ils vont affronter une bonne équipe, avec dans ses rangs plusieurs joueurs qui évoluent en Europe", a-t-il ajouté. Le sélectionneur estime néanmoins que les FIFA Series™ offrent une expérience de compétition bien plus intéressante pour les joueurs, les équipes et les supporters, et qu’elles contribuent grandement au développement du football.