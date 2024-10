Le Botswana, les Comores et l'Angola vont de l'avant avec FIFA Forward

Les Comores et le Botswana sont à l'honneur au Classement mondial FIFA/Coca-Cola d'octobre

Le Botswana a également réalisé une forte progression

La FIFA a contribué au développement du football dans ces trois Associations Membres

Le mois d'octobre a été marqué par les performances exceptionnelles de trois représentants du Continent Mère à l'occasion des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 12 janvier 2026.

Les Comores, le Botswana et l'Angola sont restés invaincus lors de leurs doubles confrontations, ce qui leur a permis de progresser de manière significative au Classement mondial FIFA d'octobre. Les trois Associations Membres ont également en commun d'avoir su utilisé efficacement le soutien de la FIFA via ses diverses initiatives, notamment son programme FIFA Forward.

Les Comores poursuivent leur ascension

Grâce à leur victoire en Tunisie, leader du groupe A des éliminatoires de la CAN, et un match nul lors du match retour quatre jours plus tard, les Comores ont pris quatre points sur six possibles, ce qui les positionne à la deuxième place de leur poule. Les protégés de Stefano Cusin reviennent à un point des Aigles de Carthage et progressent - encore - au Classement FIFA, en grimpant de 10 places.

Reflets d'un football comorien en plein essor ces dernières années, les Coelacanthes sont par ailleurs en tête du Groupe I des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une compétition à laquelle ils n'ont jamais participé. Ils ont également marqué les esprits lors de leur baptême du feu en Coupe d'Afrique des Nations, en atteignant les huitièmes de finale de l'édition 2021.

Mais cet état de forme n'est pas le fruit du hasard. Le soutien de la FIFA a joué un rôle essentiel dans ces récents succès. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est rendu aux Comores en avril 2023 et a rencontré le Président Azali Assoumani et une délégation de la Fédération de Football des Comores. Il a également visité le Centre Technique National de Mitsamiouli, qui est en train d'être rénové avec le soutien du programme FIFA Forward, et a participé à l'inauguration d'un nouveau terrain en gazon naturel.

La FIFA a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars via son programme Forward, qui ont été utilisés pour l'expansion et la rénovation du centre technique de Mitsamiouli, pour renforcer des infrastructures sur les îles de Ngazidja, Ndzwani et Mwali, et pour moderniser ls stade de Hombo et d'El Hadj Matoir. Par ailleurs, les Comores sont devenues en janvier 2023 la première nation de l'océan Indien à rejoindre le Programme Football for Schools de la FIFA, une initiative visant à exploiter le pouvoir du football pour éduquer les enfants et leur ouvrir des perspectives de vie.

Retour en force du Botswana

Après un début laborieux dans les éliminatoires pour la CAN, le Botswana s'est relevé en octobre, battant le Cap-Vert 1-0 à deux reprises. Ces victoires leur assurent la deuxième place du groupe C. Le Botswana est désormais en position de force pour faire leur retour à la CAN, 13 ans après leur dernière participation.

Grâce à ces performances, le Botswana a réalisé la plus forte progression en termes de points au Classement mondial FIFA/Coca-Cola du mois d'octobre, avec un gain de +38,30 points. Cette progression reflète l'impressionnante forme actuelle de l'équipe, qui conforte sa place dans le classement mondial.

Le Botswana occupe la troisième place du Groupe G dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, à trois points de l'Algérie et du Mozambique. Les Zèbres restent dans la course à la qualification, et espèrent décrocher ce qui serait le premier sésame pour le Mondial de leur histoire.

Comme aux Comores, la FIFA est très présente au Botswana, qui a été l'une des premières associations membres à bénéficier de FIFA Forward. C'est dans ce cadre que le Botswana a inauguré un nouveau terrain artificiel au Lekidi Football Centre, conçu pour être utilisé par ses équipes nationales, ses clubs et ses équipes junior. Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de près de 400 000 dollars de FIFA Forward. Le programme a également contribué, à hauteur de 480 000 dollars, à la mise en place d'une ligue masculine indépendante de haut niveau. Ce projet a aussi bénéficié des conseils du Département du Football Professionnel de la FIFA. De plus, FIFA Forward a financé le redémarrage de compétitions régionales dans le pays, suite à la pandémie de COVID-19, avec une subvention de plus de USD 297 000.

Le Botswana fait partie des pays à avoir intégré Football for Schools. Le pays s'associe ainsi à l'effort mondial visant à combiner le football et l'éducation, en veillant à ce que les enfants bénéficient des deux.

Par ailleurs, en collaboration avec le gouvernement du Botswana et la Fédération botswanaise de football (BFA), la FIFA y a récemment lancé son Programme de Développement des Talents (TDS). Dans le cadre de cette initiative, les joueurs sélectionnés sont invités à intégrer les centres d'excellence de Radisele et de Mogoditshane, avec un potentiel d'expansion dans d'autres régions.

Le Président de la FIFA a réaffirmé sa conviction que le football botswanais poursuivra sa trajectoire ascendante lors de sa rencontre avec le nouveau président de la BFA, Oabile Tariq Babitseng, en marge de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Addis-Abeba (Éthiopie). "Je suis certain que M. Babitseng saura pérenniser l’avenir du football botswanais et atteindre les objectifs fixés, notamment celui d’étendre la pratique aux quatre coins du pays", a déclaré Gianni Infantino.

L'Angola sur les bons rails

Après avoir atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Angola a poursuivi sur sa lancée en octobre en assurant sa qualification pour la phase finale de la prochaine CAN, suite à deux victoires consécutives aux dépens du Niger (2-0 et 1-0). Ces succès ont permis à l'Angola a de gagner trois places au Classement mondial FIFA/Coca-Cola.

Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Angola n'est qu'à deux points du Cameroun, leader du Groupe D. Il conserve toutes ses chances de se qualifier pour l'épreuve reine pour la deuxième fois de son histoire.

La FIFA est très présente en Angola, et a grandement contribué au progrès de l'équipe nationale. Le président de la Fédération angolaise de football l'a reconnu lors de sa rencontre avec le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Paris en juillet dernier : "grâce à FIFA Forward, nous avons constaté une grande évolution, tant au niveau du personnel impliqué dans le football, au niveau de performance de nos clubs et de l’équipe nationale", a-t-il affirmé.

Parmi les initiatives déployées, un "workshop" consacré aux clubs a été organisé dans la capitale angolaise, Luanda, en juillet 2024, dans le cadre du programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA pour l'Afrique. Ces ateliers visent à renforcer les clubs africain et à donner une chance à tous les talents d'éclore.