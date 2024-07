L’Angola accueille le premier atelier africain du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA

L’Angola a organisé l’atelier africain du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA

Ce nouveau programme a été créé à la demande des associations africaines

Il s’agit de la première des 12 sessions qui seront organisées à travers l’Afrique

Dans le cadre de l’édition africaine du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA, un atelier a été organisé à Luanda, en Angola.

Du 15 au 19 juillet, cet atelier a réuni deux représentants de chacun des 16 clubs de l’élite angolaise, ainsi que le président et le directeur général de l’Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF).

L’atelier, qui a bénéficié du soutien logistique de la FIFA, a permis aux dirigeants de clubs d’acquérir de nouvelles compétences et un savoir-faire pratique, mais aussi d’échanger les meilleures pratiques avec des professionnels du secteur.

Ce besoin pour le Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA, qui est une nouvelle initiative, émanait des associations membres (AM) à la suite de plusieurs visites et réunions de la FIFA, avec l’appui des fédérations pour développer les ligues et les clubs nationaux.

"En collaboration avec les AM et en adéquation avec leurs visions des ligues nationales, nous avons décidé de leur apporter ce soutien", a déclaré Gelson Fernandes, Directeur régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique. "J’espère qu’à l’avenir, d’autres s’y joindront, afin de renforcer les capacités des clubs par le biais des AM."

L’Objectif Stratégique n° 5 de la FIFA prévoit de mettre l’accent sur le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres. Ces ateliers visent à soutenir les clubs africains pour donner une chance à tous les talents et contribuer à la mondialisation du football.

L’ambition ultime de la FIFA est de créer un écosystème mondial plus compétitif, où un plus grand nombre de clubs de football de toutes les régions du monde, et pas seulement quelques clubs d’une région spécifique, s’affrontent au plus haut niveau en dehors du terrain.

La première étape pour y parvenir consiste à écouter les besoins et les souhaits des AM et à leur apporter un soutien partout où cela est nécessaire. Dans ce cas précis, les AM ont clairement indiqué qu’un plus grand professionnalisme et une meilleure gestion auront un impact réel sur le développement du football sur et en dehors du terrain pour les clubs africains.

"Nous nous réjouissons de cette initiative commune entre la FIFA et la Fédération angolaise de football (FAF). Elle est déployée en Afrique pour la toute première fois, car nos clubs en ont besoin et en ont fait la demande, en particulier les clubs qui ont déjà une structure professionnelle", a déclaré Artur Silva, président de la FAF. "Pour nos clubs, cette initiative vise à accroître leur capacité de gestion à tous les niveaux : finances, sport, infrastructures, commerce et marketing. En bref, tous les domaines impliqués dans la gestion d’un club."

À l’avenir, l’initiative sera déployée en Algérie, en Angola, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, au Kenya, au Maroc, au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda. Le programme comprendra six sessions en personne et six sessions en ligne.

Ces sessions mettront l’accent sur les dernières tendances en matière de fonctionnement des clubs, de gestion du stade, de finances, de marketing et de communication, de stratégie sportive, de développement des jeunes, de gouvernance et de questions juridiques. Elles aborderont également les compétences en matière de leadership et de négociation.