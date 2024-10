Le Président de la FIFA rencontre son homologue de la Fédération Botswanaise de Football

L’accent a été mis sur l’augmentation de la participation chez les jeunes, le renforcement du football féminin et le recours aux fonds FIFA Forward pour développer les infrastructures

Le développement du football a été au cœur des échanges entre Gianni Infantino et Oabile Babitseng

Au terme de sa rencontre avec son homologue de la Fédération Botswanaise de Football (BFA), le Président de la FIFA, a fait part de sa conviction que le football botswanais poursuivra sa progression. Les échanges entre Oabile Babitseng et Gianni Infantino se sont tenus en marge de la 46e assemblée générale ordinaire de la CAF , organisée à Addis-Abeba (Éthiopie).

Il compte désormais s’appuyer sur les financements mis à disposition dans le cadre du troisième cycle du programme de développement Forward de la FIFA (FIFA Forward). Cette enveloppe de USD 8 millions par association membre – à utiliser entre 2023 et 2026 – servira ainsi à mettre en œuvre les projets qu’il a imaginés en vue de développer le football botswanais.

"Ce fut un plaisir de rencontrer le président et le secrétaire général de la Fédération Botswanaise de Football, MM. Oabile Babitseng et Mfolo Mfolo", a déclaré Gianni Infantino. "Je tiens à féliciter M. Babitseng pour sa récente élection. Je suis convaincu qu’il saura mettre à profit sa longue et impressionnante carrière dans le monde du football."