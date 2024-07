Artur Silva, le président de la fédération angolaise de football, rencontre Gianni Infantino à Paris

"Nous avons évoqué comment utiliser au mieux le financement FIFA Forward en Angola afin que le pays puisse développer des joueurs talentueux et exploiter son énorme potentiel. Nous avons également discuté de l’impact positif que le football peut avoir sur l’éducation et la société en général", a déclaré le président de la FIFA. "J’ai souhaité bonne chance à l’Angola pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA 2024 en Ouzbékistan, et j’ai transmis mes meilleures salutations au peuple angolais, amoureux du football, comme j’ai pu le constater lors d’une visite dans ce pays il y a quelques années."