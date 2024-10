L’Argentine domine toujours, les Comores progressent encore

Trente deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , 47 duels comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2025, 79 rencontres de Ligue des Nations, et 17 joutes amicales étaient au programme de la dernière fenêtre internationale. Un mois d’octobre 2024 particulièrement intense qui a engendré quelques fluctuations au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola . Les écarts se resserrent sur le podium. L’ Argentine (1ère) est toujours leader mais son avance se réduit sur la France (2e) et sur l’E spagne (3e). L’ Angleterre (4e), le Brésil (5e) et la Belgique (6e) maintiennent leurs positions. Le Portugal (7e, +1) et l’ Italie (9e, +1) sont les seuls à progresser dans un Top 10 que complètent les Pays-Bas (8e, -1) et la Colombie (10e, -1), et à la porte duquel reste l’ Allemagne (11e, +2).

L’Algérie (37e, +4), le Pérou (38e, +5) et la Grèce (42e, +6) se créent des brèches dans un Top 50 au sein duquel le Cameroun réapparaît (49e, +4). D’autres représentants africains font de superbes opérations au classement, comme la Guinée équatoriale (88e, +6), le Zimbabwe (117e, +7), la Gambie (128e, +7) et le Botswana (140e, +7), les Zèbres réalisant d’ailleurs la plus forte progression en termes de points (+38, 30 points). Le Continent Mère est particulièrement à la fête, puisque c’est également un duo africain qui signe les progressions les plus spectaculaires en termes de places. Il s’agit des Comores (108e, +10) et du Soudan (110e, +10) qui ont respectivement tenu tête à la Tunisie et au Ghana, dans leurs doubles confrontations qualificatives pour la CAN 2025.