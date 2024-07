2023, année faste pour Football for Schools

71 des 211 associations membres de la FIFA ont appliqué le programme avec succès, contre 32 en 2022

Plus de 31 millions d’enfants impactés par F4S

Riche de ce succès, F4S apparaîtra dans une nouvelle mouture en 2024

En 2022, 32 Associations Membres de la FIFA avaient adhéré à Football for Schools, programme qui vise à accroître l'accessibilité du football pour les jeunes en intégrant des activités en lien avec le ballon rond dans le système éducatif. Un an plus tard, elles sont 103 à avoir rejoint le mouvement. Ce chiffre résume à lui-seul ce qu’est devenu le programme en un an : incontournable.

"2023 a été une année intense en réalisations quoique éprouvante pour l'équipe F4S. Mais nos objectifs ont été pleinement atteints au regard de la joie des enfants et des parents, dans les écoles et dans les communautés, qui ont bénéficié du programme ", résume Fatimata Sidibe, Directrice de Football for Schools. "J’aimerais remercier l'équipe F4S pour son engagement sans faille, mais aussi tous nos partenaires et collègues au sein et en dehors de la FIFA sans la contribution desquels des millions d'enfants n'auraient pas eu le sourire aux lèvres".

Football for Schools apporte les valeurs positives du football dans le processus d'éducation et de développement de nos enfants Fatimata Sidibe Directrice de Football for Schools

"Avec l'adhésion de près de 50% des 211 Associations Membres, il est temps de consolider les acquis, de renforcer le suivi et l'évaluation du programme et de l'adapter aux besoins de ces associations membres," ajoute-elle. "Avec la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie, 2024 s’annonce prometteur. "

Mais avant de plonger dans cette nouvelle ère, retour en détails sur l’année qui vient de s’écouler.

🗓️ Janvier - Février 2023 : F4S explore de nouveaux territoires

Sur sa lancée de 2022, année à l’issue de laquelle le programme était parvenu à s’installer dans chacune des six Confédérations, le programme continue à s’étendre tout autour de la planète. Après l’Asie, direction les Comores, premier pays de l’Océan Indien à avoir implanté F4S, puis l’Amérique du Sud.

🌍 Pays de lancement : Cambodge🇰🇭, Thaïlande🇹🇭, Comores🇰🇲, Équateur🇪🇨 💡 Le saviez-vous ? Les FIFA Legend Wes Brown, 23 sélections avec l’équipe d’Angleterre, et Carlos Tenorio, 52 capes avec l’Équateur, ont participé aux évènements en Thaïlande et en Équateur respectivement

🔢 Le chiffre : 1 000 enfants à travers tout le Cambodge ont participé à des activité "F4S". "C'est le plus grand événement de lancement de Football for Schools auquel nous ayons assisté" avait souligné Fatimata Sidibé, Directrice de Football for Schools.

Lancement de Football For Schools au Cambodge - 1ère partie 02:44

🗓️ Mars - Avril 2023 : Retour aux sources !

En plus de l’Asie et l’Europe, quatre pays d’Afrique se trouvait sur la feuille de route de F4S durant cette période. Football for Schools a notamment lancé le programme au Rwanda, là où tout a commencé : Le programme a officiellement vu le jour à Kigali, en 2018, lors du huitième Congrès de la FIFA. Un an plus tard, la FIFA et l’UNESCO avaient signé un protocole d’accord afin de le déployer aux quatre coins du monde.

🌍 Pays de lancement : Singapour🇸🇬, Rwanda🇷🇼, Seychelles🇸🇨, Namibie🇳🇦, Guinée🇬🇳, Ouzbékistan🇺🇿 💡 Le saviez-vous ? En matière de football scolaire, la Guinée fait figure de bonne élève en Afrique. On peut même parler de premier de la classe. Représenté par le CS Ben Sekou Sylla, le pays a effectivement remporté le Championnat Scolaire Panafricain Masculin organisé par la CAF. 🔢 Le chiffre : 1 400 000– Les Seychelles, archipel de 115 îles réparties sur un territoire de 1 400 000 km², est généralement associé au tourisme, mais rarement au football. En dépit des défis géographiques et culturels auxquels il fait face, F4S a bel et bien vocation à s’implanter partout aux Seychelles... et dans le monde !

Coup d'envoi de Football for Schools au Rwanda 01:03

🗓️ Mai - Juin 2023 : Aux quatre coins du monde

Six pays disséminés sur quatre continents - L’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, et l’Asie – ont lancé F4S sur leur sol au cours des mois de mai-juin 20232. Aucune zone n’est délaissée par le programme qui vise, à terme, à être implanté dans les 211 Associations Membre que compte la FIFA ; et à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants.

🌍 Pays de lancement : Lettonie🇱🇻, Tchad🇹🇩, Nicaragua🇳🇮, Madagascar 🇲🇬, Albanie🇦🇱, Bhoutan🇧🇹 💡 Le saviez-vous ? Parmi les 35 enseignants nicaraguayens ayant participé à la formation F4S se trouvait une ancienne joueuse internationale devenue professeure d’éducation physique : Nora Miranda.

🔢 Le chiffre : 38– Un volet essentiel de F4S consiste en l'utilisation d'une application numérique. Celle-ci est systématiquement traduite dans la langue parlée par le pays concerné : elle est ainsi disponible en letton et en albanais notamment. L’application est aujourd’hui disponible en 38 langues.

🗓️ Juillet - Août 2023 : Comme un parfum de Coupe du Monde

Six mois après avoir eu un espace dédié au Musée Olympique et Sportif 3-2-1 de Doha en marge de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Football for Schools a lancé le programme en Australie, alors que la Coupe du Monde Féminine y battait son plein. F4S s’est ensuite envolé pour l’Afrique puis pour les Caraïbes, où pas moins de six Associations Membres l’attendaient pour lancer à leur tour le projet sur leur sol.

🌍 Pays de lancement : Australie🇦🇺, Kenya🇰🇪, Ghana 🇬🇭, Sénégal 🇸🇳, Malaisie 🇲🇾, Barbade🇧🇧, Antigua-et-Barbuda 🇦🇬, Grenade 🇬🇩, Turks-et-Caicos 🇹🇨, Anguilla 🇦🇮, Îles Vierges américaines 🇻🇮

💡 Le saviez-vous ? Le lancement de F4S en Australie a été organisé à Darwin, capitale du Territoire du Nord, vaste espace de plus de 1 300 000 km2 mais peuplé que de 250 000 habitants. Cette région se distingue par des problèmes extrêmes de marginalisation, de pauvreté, de maladie et de violence. Autant de fléaux contre lequel F4S peut lutter avec ses armes. 🔢 Le chiffre : 90– Lors de l’évènement organisé à la Barbade, 90% des enfants participants n'avaient jamais pratiqué le football. "Le fait d'avoir autant de débutants a rendu ce festival assez unique", a expliqué Antonio Buenaño, Manager à Football for Schools. "Cela représente un sacré défi car il faut s'appliquer à rendre ce premier contact le plus amusant possible."

🗓️ Septembre - Octobre 2023 : Le cap des 100

Après d’historiques lancements au Mozambique, en Angola et en Arabie saoudite, et l’organisation d’un séminaire "Renforcement des capacités" en Inde un an après y avoir implanté le projet, Football for Schools a posé ses valises au Burundi, 100e pays à mettre en œuvre le programme. La cérémonie au Burundi s’est déroulée en présence, du Président de la FIFA Gianni Infantino, mais aussi d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, de Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, de Gelson Fernandes, directeur de la division Associations membres pour l'Afrique de la FIFA, de Youri Djorkaeff, conseiller football senior de la FIFA… et de 100 élèves burundais aux anges.

🌍 Pays de lancement : Mozambique🇲🇿, Angola 🇦🇴, Arabie saoudite🇸🇦, Burundi🇧🇮

💡Le saviez-vous ? Le football féminin a été particulièrement mis à l’honneur lors du lancement de Football for Schools en Arabie saoudite, à croire que le séminaire F4S conçu exclusivement pour les femmes, organisé quelques jours plus tôt au Qatar, a été source d’inspiration pour le pays voisin !

🔢 Le chiffre : 400 enfants ont participé à la cérémonie de lancement à Maputo (Mozambique). Sous cette forme, jamais le programme n’avait rassemblé localement autant de jeunes pour une journée de lancement.

Football for Schools au Burundi Previous 01 / 06 FIFA President Visit to Burundi 02 / 06 FIFA President Visit to Burundi 03 / 06 FIFA President Visit to Burundi 04 / 06 FIFA President Visit to Burundi 05 / 06 FIFA President Visit to Burundi 06 / 06 FIFA President Visit to Burundi Next

🗓️ Novembre - Décembre : Une nouvelle ère

En fin d’année, Football for Schools a poursuivi son odyssée et fait escale en Afrique, en Océanie et en Asie. La dernière étape de l’année a eu lieu à Hong Kong : F4S s’y est montré dans une mouture inédite, qu’on reverra en 2024. Parmi les nouveautés : des dispositions pour favoriser l’inclusion des écoliers ayant des besoins éducatifs spéciaux et des compétitions interscolaires. À Hong Kong, vingt-quatre écoles (500 élèves) étaient engagés dans ce tournoi inaugural, disputé sur cinq terrains, et dont sont sortis vainqueurs le respect, la mixité et la solidarité.

💡 Le saviez-vous ? La Secrétaire Générale Fatma Samoura a fait l’honneur de sa présence en Éthiopie, aux Philippines et au Laos. "Cette excellente initiative, qui est déjà opérationnelle aux quatre coins du monde, me tient particulièrement à cœur et constitue une partie importante de la Vision 2023-2027 du Président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à rendre le football véritablement mondial," a-t-elle déclaré.