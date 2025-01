Testprotokoll und Zertifizierung

VAR-Systeme sind in die Sendetechnik integriert, indem das TV-Signal in den Video-Überprüfungsraum (VÜR), in dem sich die VAR befinden, übertragen wird. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich das Testprotokoll für das FIFA-Qualitätsprogramm auf die folgenden drei technischen Aspekte, die sich direkt auf den Videoausgang auswirken:

Die FIFA bietet derzeit eine Zertifizierung von VAR-Technologien in den Standards „FIFA Quality“ und „FIFA Basic“. VAR-Technologien, die den Test bestehen, werden von der FIFA bis zum Ende des Zertifizierungszyklus, in dem sie getestet wurden, zertifiziert. Der aktuelle Zertifizierungszyklus endet am 31. Dezember 2027. Zur Verlängerung des Zertifizierungszeitraums eines VAR-Systems müssen die Anbieter in den zwölf Monaten vor dem Zyklusende an einer offiziellen Testveranstaltung teilnehmen.