5 GRUNDLEGENDE FAKTEN ZUM VIDEOBEWEIS

Die Video-Assistenten sind in einem zentralen Video Operation Raum (VOR) in Moskau stationiert.

DAS VIDEO-ASSISTENTEN TEAM (VAR TEAM)

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat 13 Schiedsrichter aufgeboten, die während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ausschließlich als Video-Spieloffizielle im Einsatz stehen werden. Ausschlaggebend für die Wahl waren in erster Linie der Leistungsausweis als Video-Spieloffizielle bei Wettbewerben der jeweiligen nationalen Verbände und Konföderationen sowie die erfolgreiche Teilnahme an mehreren Vorbereitungsseminaren und FIFA-Wettbewerben, wo die Kandidaten praktische Erfahrung mit dem VAR-System sammeln konnten. Neben den 13 Video-Spieloffiziellen werden beim wichtigsten Wettbewerb der FIFA auch einige der aufgebotenen Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten als Video-Spieloffizielle walten. Das Aufgebot wird jeweils vor dem Spiel bekannt gegeben.

VAR

WAS GENAU MACHT EIN VIDEO-ASSISTENT?

Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ hat der Video-Assistent eine sehr komplexe Aufgabe. In diesem Video erklärt Felix Zwayer, wie ein Video-Assistent arbeitet.

DIE VORBEREITUNG EINES VIDEO-ASSISTENTEN FÜR DIE FIFA WELTMEISTERSCHAFT™

SPIELENTSCHEIDENDE SITUATIONEN ERKLÄRT

DER VIDEO OPERATION RAUM (VOR)

Das VAR-Team unterstützt den Schiedsrichter aus einem zentralen Video Operation Raum, der sich im internationalen Sendezentrum in Moskau befindet. Alle massgebenden Kamerasignale der zwölf Stadien werden über ein Glasfasernetzwerk in den Video Operation Raum übermittelt. Der Schiedsrichter in jedem Stadion ist über ein modernes Kommunikationssystem mit dem VAR-Team verbunden.