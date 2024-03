SEIT 2016 ORIENTIEREN WIR UNS IN VIELEN VERSCHIEDENEN BEREICHEN AN EINER EINFACHEN BOTSCHAFT: DEN FUSSBALL ZURÜCK ZUR FIFA UND DIE FIFA ZURÜCK ZUM FUSSBALL ZU BRINGEN. NACHDEM WIR UNSERE FÜHRUNGSSTRUKTUR UND ORGANISATION AUF DIE BEDÜRFNISSE DES FUSSBALLS, ALL SEINER FANS, ALLER 211 FIFA‑MITGLIEDSVERBÄNDE UND ALLER SONSTIGEN INTERESSENGRUPPEN AUSGERICHTET HABEN, ENGAGIEREN WIR UNS NUN MIT VEREINTEN KRÄFTEN FÜR EINEN WIRKLICH GLOBALEN FUSSBALL. WIE BEIM 73. FIFA-KONGRESS 2023 IN KIGALI ERWÄHNT, HABEN FÜR MICH UND DIE FIFA IN DEN NÄCHSTEN VIER JAHREN ELF STRATEGISCHE ZIELE PRIORITÄT.