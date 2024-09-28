حظي كأس العالم للمشردين سيول 2024 بإشادة واسعة باعتباره احتفالاً بالأمل

أُقيمت النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم للمشردين في سيول، جمهورية كوريا

تُقدّم البطولة تجربة فريدة من نوعها للأشخاص المحتاجين، وتساهم في مكافحة التشرد

هذه هي النسخة الأولى منذ توقيع FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين مذكرة تفاهم

أثنى السيد الخان مامادوف، مدير الاتحادات الأعضاء في أوروبا، على كأس العالم للمشردين 2024 في سيول، واصفاً إياها بأنها احتفال بالأمل، وذلك عقب انتهاء نهائيات الرجال والسيدات في سيول، جمهورية كوريا.

أحرزت المكسيك لقب البطولة في فئتي الرجال والسيدات، حيث تغلبت على إنجلترا في نهائي الرجال بنتيجة 6-5، وعلى رومانيا في نهائي السيدات بنتيجة 5-2.

بالنسبة للسيدات، فقد حققت المكسيك لقب كأس العالم للمشردين للسيدات للمرة التاسعة، والسابعة على التوالي - أما بالنسبة للرجال، فقد توجت المكسيك باللقب للمرة الخامسة.

صرح السيد مامادوف: إن كأس العالم للمشردين ليس مجرد منافسة - بل هو احتفال بالأمل. "حيت تتضافر جهود FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين في شراكة تهدف إلى مكافحة ظاهرة التشرد وإرساء عالم خالٍ من هذه الآفة. هذا هو الهدف المنشود. إن هذه استراتيجية طويلة الأمد تتوافق مع رؤية رئيس FIFA: كرة القدم توحد العالم. وقد لمسنا حقيقة هذه الرؤية جلية للعيان بعد ما شهدناه هنا هذا الأسبوع في كأس العالم للمشردين 2024 التي استضافتها سيول.

"بلغت نسبة المشاركين في كأس العالم للمشردين الذين تمكنوا من الحصول على سكن دائم وعنوان ثابت، والانخراط في مجتمعات رياضية في مختلف أنحاء العالم 80%. هذا هو إرث كرة القدم."

كانت دورة عام 2024 هي الدورة التاسعة عشرة لكأس العالم للمشردين، حيث شارك فيها 450 لاعباً و52 فريقاً يمثلون 38 دولة.

كأس العالم للمشردين: حدث سنوي انطلق عام 2003 يستغل قيم كرة القدم وفضائلها لتقديم تجربة فريدة للأشخاص المحتاجين، مساعداً إياهم على استعادة ثقتهم بأنفسهم والبدء من جديد.

كانت هذه أول بطولة تُعقد منذ توقيع مؤسسة كأس العالم للمشردين و FIFA مذكرة تفاهم. في إطار اهتمام FIFA بالمسؤوليات الاجتماعية، اتفق FIFA ومؤسسة كأس العالم للمشردين على البث المشترك للفعالية عبر منصة +‏FIFA حيث وفر FIFA المواد والمعدات اللازمة، بما في ذلك الميداليات والكرات والكؤوس.

صرح السيد مامادوف: "لقد تم توقيع مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وسنعمل جاهدين على تطوير تنظيم وإعداد كأس العالم للمشردين لجعله حدثاً عالمياً أكبر وأكثر تأثيراً. نطمح إلى توسيع نطاق المشاركة في كأس العالم للمشردين ليشمل عدداً أكبر من المنتخبات والرياضيين والدول الأعضاء، مع تشجيع المزيد من المدن على تقديم طلبات استضافة هذه الفعالية المميزة.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه عقب اجتماع جمع بين رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، ورئيس مؤسسة كأس العالم للمشردين، ميل يونغ. تسعى كلتا المنظمتين وفق رؤيتهما المستقبلية بعيدة المدى إلى توسيع نطاق المشاركة في هذه البطولة وتوفير فرص أكبر للأفراد.

إنها بطولة استثنائية كما عهدناها دوماً، يعمها الفرح والابتسامات والأناشيد، حسبما صرح السيد يونغ، "ففي حين تتوج فرق باللقب كل عام، إلا أن جميع المشاركين في كأس العالم للمشردين هم في حقيقة الأمر أبطال. تتمتع كرة القدم بقدرة فعالة على إحداث تحول إيجابي، وهو ما يتجلى بوضوح في الأحداث التي شهدناها خلال الأسبوع المنصرم في سيول. كرة القدم قادرة على تغيير العالم، وهذا ليس مجرد شعار بل واقع ملموس."

ستُنظم النسخة القادمة من كأس العالم للمشردين في أوسلو، النرويج، خلال شهر أغسطس\آب من عام 2025. ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها المدينة هذه البطولة، حيث ستُقام المباريات في الساحة الشهيرة رادوسبلاسن (ساحة مبنى البلدية).