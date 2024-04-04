Football for Schools يحقق إنجازًا جديدًا مع دمج الحماية في البرنامج

تمت إضافة الحماية وحماية الطفل إلى البرنامج الذي سيتم إطلاقه في فيتنام في مارس

قد حصل المعلمون الفيتناميون الذين شاركوا في الإطلاق على إرشادات شاملة

يجب حماية الأطفال من الأذى وسوء المعاملة

كان إطلاق برنامج Football for Schools في فيتنام، والذي تم على مدار ثلاثة أيام في شهر مارس، ذا أهمية خاصة، حيث تمت إضافة الحماية وحماية الطفل إلى البرنامج لأول مرة. إن حماية أولئك الذين يلعبون كرة القدم من المضايقات والأذى وسوء المعاملة هي أولوية بالنسبة لـ FIFA، بل وأكثر من ذلك في أي سياق يتعلق بالأطفال. ويتماشى برنامج FIFA Football for School، الذي يعلم الأطفال المهارات الحياتية من خلال كرة القدم والذي تم إطلاقه في أكثر من 100 دولة، مع هذا الهدف. من خلال الدعوة إلى دمج تدابير الوقاية والاستجابة في عمليات الاتحادات الأعضاء وحيثما كان ذلك مناسبًا من خلال برامجه الخاصة، يضمن FIFA أن الأطفال المشاركين في أنشطة كرة القدم يتمتعون بحماية أفضل أثناء الاستمتاع باللعبة.

وتشمل بعض تدابير الوقاية الموصى بها، من بين أمور أخرى، وضع مدونات لقواعد السلوك أو غيرها من سياسات وإجراءات الحماية، بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكولات للإبلاغ عن المخاوف والاستجابة لها. ومن خلال هذه الوحدة المنقحة التي تم تقديمها في فيتنام، لا يقوم FIFA بتعزيز الرفاهية الجسدية والعاطفية للأطفال فحسب، بل يعزز أيضًا بيئة أكثر أمانًا لهم للاستمتاع بفوائد المشاركة الرياضية. أثناء إطلاق البرنامج في هانوي، فيتنام، تعلم أربعة وسبعون معلمًا ومعلمة للتربية البدنية من المقاطعات الـ 16 في شمال البلاد أساسيات البرنامج، بالإضافة إلى الإرشادات الشاملة المتعلقة بكيفية تعزيز حماية الطفل وصيانته في سياقهم الخاص.

FIFA Football for Schools في فييتنام | رعاية وحماية الطفل 03:11

"وقال نغوين هوانغ فونج، خريج دبلومة FIFA للحماية: "عندما يشعرون (الأطفال) بالأمان، وعندما يشعرون بالسعادة، وعندما يشعرون [أنهم يستمتعون] بالمرح، فإنهم سيشاركون، وهنا يأتي النمو البدني، وهنا تأتي تنمية المهارات الحياتية". "إن الدمج الفعلي للحماية في أول دورة أو تدريب FIFA Football for Schools [خلال] هذه الأيام كان مبادرة رائعة من FIFA. من الدرس الذي تعلمته، ما فعلناه هو دمج حماية الأطفال في جميع التدريبات. الدورات التدريبية لمشروعنا في فيتنام." تتمثل مهمة FIFA في الترويج للعبة كرة القدم، وحماية نزاهتها، وتوفير اللعبة للجميع. وكجزء من هذا الجهد، تتضمن أهداف FIFA الإستراتيجية 2023-2027 التزامًا بتعزيز الرياضة الآمنة كجزء من الجهود الأوسع لحماية حقوق الإنسان. أحد الأركان الأساسية لهذا الالتزام هو برنامج حماية الطفل للحماية الذي يوفر إطارًا تعليميًا وبناء القدرات لتوجيه الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا بشكل مناسب في وضع إجراءات وعمليات حماية لتقليل أي خطر إلحاق الأذى بالجميع بما في ذلك الأطفال في كرة القدم والاستجابة.