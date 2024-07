إطلاق برنامج Football For Schools في كمبوديا

فاطماتا سيديبي: "إنه أكبر حدث نحضره لإطلاق Football For Schools"

الانتقال إلى العام الجديد عادة ما ينطوي على التهاني والأماني. ويبدو أن أمنية فاطماتا سيديبي واضحة: "أتمنى أن يتمكن جميع الأطفال في العالم، من خلال الاتحادات الأعضاء الـ 211، من لعب كرة القدم، والقيام بذلك إلى جانب التعلم واكتساب المهارات الحياتية". وهذا هو بالضبط ما سعى إلى تحقيقه، منذ بضع سنوات، برنامج Football For Schools الذي تسهر سيديبي على إدارته. وفي ختام عام 2022 الذي كان حافلاً ، نجح 31 اتحادًا من أصل 211 عضوًا في FIFA في تطبيق هذا البرنامج الذي يهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. وفي مطلع عام ٢٠٢٣، انضم بلد جديد إلى القائمة: كمبوديا.

وقال الأمين العام للاتحاد الكمبودي لكرة القدم، كيو ساريث: "إنه يوم هام لاتحاد كرة القدم في كمبوديا"، مضيفاً "إنه لشرف كبير إطلاق برنامج FIFA الوطني Football For Schools في هذا المكان الرائع في سيام ريب أنغكور". ومن الواضح أن المكان لم يتم اختياره بشكل عشوائي. لقد كان هذا الموقع الشهير هو المكان المثالي للاحتفال بمهرجان كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مملكة كمبوديا. ففي المقاطعات الـ ٢٥ في هذا البلد الاستوائي الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة الهند الصينية، يمارس الأفراد من جميع الأعمار والأصول كرة القدم بشكل دؤوب. وفي هذا الصدد، قال كيو ساريث: "كرة القدم ليست مجرد رياضة تتمحور حول تحقيق النتائج"، مضيفا "إنه تخصص يساهم في بناء أمة برمتها من خلال النهوض بالصحة والتربية والانضباط والأخلاق والاحترام المتبادل والتضامن والصداقة والثقافة والسياحة". وهذه كلها مبادئ وقيم يتبناها برنامج Football For Schools.

مجهود وطني

بعد ندوة استمرت يومين بمشاركة المدربين المعلّمين في بنوم بنه، تم الإطلاق الرسمي للبرنامج في 17 يناير/كانون الثاني في سيام ريب. وفي جو احتفالي، شارك نحو مائة طفل، والكرة بين أقدامهم، في ورشات ترفيهية أشرف على تسييرها أسطورة FIFA ولاعب إنجلترا الدولي السابق، ويس براون، وذلك تحت أنظار السيد سوك ساباينا، ممثل وزارة التربية الوطنية. وقد تعدى هذا الحدث الرياضي سيام ريب ليشمل شتى أرجاء البلاد. حيث تم تنظيم أنشطة "Football For Schools" في كل مقاطعة من مقاطعات كمبوديا الخمس والعشرين. وفي كل مكان، بما في ذلك سيام ريب، تم تنظيم جلسات عملية للأطفال حول فلسفة كرة القدم، فضلاً عن تعليمهم القيم الأساسية والمهارات الاجتماعية. ومن المؤكد أن هذه الأنشطة المشتركة ستتكرر في الأشهر القادمة. قالت فاطماتا سيديبي: "كان هذا الإطلاق الوطني لبرنامج Football For Schools في كمبوديا جهدًا جماعيًا رائعًا! هذا هو أكبر حدث لإطلاق Football For Schools حضرناه حتى الآن"، مضيفة: "إن العمل والتنسيق المطلوبين لتنظيم 25 مهرجانًا في الوقت ذاته في جميع أنحاء البلاد أمر مثير للإعجاب حقًا".