أرسين فينغر يقول، في كونغرس FIFA الخامس والسبعين، أن مسيرة تطوير المواهب "غير قابلة للإيقاف"

رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA يشجع جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 على "اللحاق" بمسيرة مخطط تطوير المواهب (TDS) من FIFA.

مندوبو الكونغرس في أسونسيون، باراغواي، يستمعون إلى أرسين فينغر وهو يكرر هدف TDS المتمثل في إنشاء 75 أكاديمية FIFA للمواهب حول العالم بحلول عام 2027

تهدف مبادرة TDS لتمهيد الطريق أمام كل موهبة شابة إلى اللعبة الاحترافية

قال أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، خلال كونغرس FIFA الخامس والسبعون، أن جهود FIFA لتطوير اللاعبين الشباب "لا يمكن إيقافها" وأننا "نريد أن يشارك الجميع" في مخطط تطوير المواهب (TDS) من FIFA.

حجر زاوية في أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية: تم إطلاق مبادرة TDS في الفترة من 2023 إلى 2027 بهدف تمهيد الطريق إلى اللعبة الاحترافية لكل فتاة وصبي موهوب في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الوضع المالي أو الجغرافي. وهذا يتيح للاتحادات الوطنية إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة لصالح فِرقها الوطنية.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، خصص مجلس FIFA مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة، التي تهدف إلى إنشاء 75 أكاديمية مواهب عالية الأداء تابعة لـ FIFA على مستوى العالم بحلول عام 2027.

تم تقديم TDS في أكثر من 180 من اتحادات FIFA البالغ عددها 211 اتحادًا، حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع مصمم لتعزيز مسارات تطوير المواهب الفردية للفتيات والصبيان خصيصًا. وبالتوازي مع ذلك، تم بالفعل إنشاء 33 أكاديمية مواهب تابعة لـ FIFA، حيث كُلِف مدربين خبراء من قِبل FIFA بإنشاء شبكة محلية من شأنها ضمان التعرف على المواهب عالية الجودة وتدريب الأجيال القادمة من لاعبي المنتخبات الوطنية.

وقال فينغر خلال مؤتمر FIFA في عاصمة الباراغواي، أسونسيون، أن مبادرة TDS ستواصل التوسع.

كونجرس FIFA الخامس والسبعون 2025 | رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر 05:13

“"انطلق قطار تطوير المواهب العالمي ولا يمكن إيقافه، ولكننا نريد من الجميع الركوب على متنه، ولا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به على هذا الجانب. وأعتمد عليكم أيضًا بتقديم المساهمة في ذلك. يمكنكم الاعتماد علينا لأننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الحلم" وفق حديث رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA.

"بحلول نهاية عام 2025، ستكون لدينا 60 أكاديمية للمواهب تابعة لـ FIFA في 60 دولة مختلفة. في نهاية الدورة عام 2027، سيكون لدينا 75 أكاديمية مواهب تابعة لـ FIFA في 75 دولة مختلفة. وهذا يعني أننا نستقبل الأطفال من سن 12 إلى 16 عامًا، ونقوم بتطوير مواهبهم لتلبية المتطلبات المتزايدة لكرة القدم الاحترافية. حيث نقدم لهم التدريب على يد مدربين نرسلهم إلى بلدانهم، ويعتمد تدريبنا بشكل أساسي على الإتقان الفني والإبداع وتكوين الشخصية التي تتكيف مع كل ثقافة نلتقي بها في مختلف البلدان."

في الفترة التي سبقت انعقاد كونغرس FIFA، حضر السيد فينغر حدثاً هاماً في أكاديمية المواهب التابعة لـ FIFA التي أُنشئت في مركز الأداء العالي في الباراغواي، CARDIF (مركز الأداء العالي للأقسام التنسيقية).

“قال السيد فينغر: "في الباراغواي، دعمنا مشروع ذلك المركز الفني، وإذا أتيحت لكم زيارته، سترون كم هو مذهل ما فعلوه حقًا". "كما دعمنا أيضًا تطوير اللاعبين الشباب، حيث يتدرب يوميًا، في هذا المركز الفني، 2000 لاعبًا من أكثر من 10 أندية. 1000 لاعب (في) الصباح، و1000 لاعب في فترة ما بعد الظهيرة. لذا، من المذهل حقًا ما يمكن فعله عندما تتوافر حلول ملائمة. تمويل مشاريعنا يعتمد دائمًا على إيجاد حلول ملائمة تتناسب مع البلد واحتياجاته بشكل جيد".

كما أكد أيضًا أن "نجاح تطوير المواهب الشابة يكمن في العثور على أفضل المواهب وتدريبها بالقدر الكافي وإشراكها في مسابقات صعبة تجعل الأفضل يواجه الأفضل"، وشجع ممثلي اتحادات الدول الأعضاء في FIFA على إتاحة أكبر عدد ممكن من الفُرص للاعبين الشباب لكي يظهروا مهاراتهم.