صعود بارز للمغرب والسنغال في أحدث نُسخة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال

تقدّم كبير لعدد من المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

المغرب يصعد إلى المركز الثامن، محققاً أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993

فوز السنغال بالبطولة القارية يضعها في المركز الثاني عشر، وهو أيضاً أفضل ترتيب لها على الإطلاق

باعتبارها أول مسابقة دولية على صعيد منتخبات الرجال في العام الجديد، أفرزت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُسدل عليها الستار مؤخراً مجموعة من التغييرات البارزة في نُسخة يناير/كانون الثاني 2026 من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، التي شهدت صعوداً كبيراً لطرفي النهائي.

فرغم خسارته في المباراة النهائية على أرضه وأمام جمهوره، حقّق منتخب المغرب (المركز 8، +3) أفضل مركز في تاريخه، حيث عاد إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 1998. أما السنغال (12، +7)، بطل كأس الأمم الأفريقية، فقد ارتقى بسبعة مراكز، محققاً بدوره أفضل مركز له في التاريخ، بينما لا تزال إسبانيا (1، دون تغيير) تتصدّر جدول التصنيف، وتليها كل من الأرجنتين (2، دون تغيير) وفرنسا (3، دون تغيير).

يُذكر أن صعود المغرب حَكَم على كرواتيا (11، -1) بمغادرة نادي العشرة الأوائل، وعلى كل من بلجيكا (9، -1) وألمانيا (10، -1) بفقدان مركزاً واحداً لكل منهما. وتشهد قائمة الخمسين الأوائل تألق كل من نيجيريا (26، +12)، صاحبة المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، والكاميرون (45، +12)، علماً أن كلا المنتخبين ارتقيا بما لا يقل عن 12 مركزاً، مقابل صعود ملحوظ أيضاً لكل من الجزائر (28، +6)، ومصر (31، +4)، التي وصلت إلى نصف النهائي، وكوت ديفوار (37، +5)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (48، +8).

المنتخب المتصدر إسبانيا (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل المغرب (8، +3) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل كرواتيا (11، -1) إجمالي المباريات الملعوبة 53 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات مصر، المغرب، نيجيريا والسنغال (7 مباريات لكل منها) أكبر ارتقاء من حيث النقاط نيجيريا (79.09 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز الكاميرون ونيجيريا (12 مركزاً لكل منهما) أكبر تراجع من حيث النقاط الغابون (44.97 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز غينيا الاستوائية (10 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كوسوفو (79، +1) قد حققت أفضل مركز لها في تاريخ التصنيف العالمي مستفيدة من التراجع الكبير لمنتخب الغابون (86، +8)، بينما ودَّعت كل من كوستاريكا (51، +2) وأوزبكستان (52، +2) نادي الخمسين الأوائل.

ومقارنة بالنسخة الأخيرة لعام 2025، طرأ تغيير ملحوظ على توزيع الخمسين الأوائل حسب الاتحادات القارية لصالح الاتحاد الأفريقي (9)، الذي انضم اثنان من منتخباته إلى هذه القائمة المرموقة، ليتقدّم الأفارقة بذلك على نظرائهم من الاتحاد الآسيوي (4) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (4)، اللذين خسر كل منهما منتخباً واحداً. وفي المقابل، يضم نادي الخمسين الأوائل 26 منتخباً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقابل سبعة من أمريكا الجنوبية، بينما لا يوجد أي منتخب من أوقيانوسيا.

يُمكن الاطلاع على التصنيف الكامل عبر هذا الرابط.