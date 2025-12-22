إسبانيا تُنهي عام 2025 في الصدارة والأردن يرتقي في التصنيف

تغييرات طفيفة في آخر نُسخ عام 2025 من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

بعد انقضاضها على المركز الأول في نسخة سبتمبر/أيلول، إسبانيا تُنهي العام في الصدارة

الأردن يرتقي مرتبتين والمغرب على بعد خطوة واحدة من العشرة الأوائل، بينما تُبهر كوسوفو المراقبين خلال عام 2025

ورغم أن المغرب (المرتبة 11، دون تغيير) تُوج بطلاً لهذه المسابقة الإقليمية في لوسيل، إلا أنه لم يتمكّن من حصد النقاط الكافية التي تضمن له موطئ قدم بين العشرة الأوائل، حيث بقي على بُعد 0.54 نقطة من كرواتيا (10، دون تغيير)، بينما تمكّنت إسبانيا (1) من إنهاء العام في الصدارة بعد انقضاضها على المركز الأول على حساب الأرجنتين (2) في نسخة سبتمبر/أيلول، بينما حافظ فرنسا (3) على المرتبة الثالثة في هذه النسخة الأخيرة لسنة 2025، في حين تُكمل قائمة العشرة الأوائل كل من إنجلترا (4) البرازيل (5) والبرتغال (6) وهولندا (7) وبلجيكا (8) وألمانيا (9) وكرواتيا (10).

ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الـ33 الأولى، بينما لم تتمكن سوى ثلاث منتخبات من تحسين موقعها بأكثر من مرتبة واحدة، وهي الأردن (64، +2)، الذي واجه المغرب في نهائي كأس العرب قطر 2025 FIFA™، بالإضافة إلى فيتنام (107، +3) وسنغافورة (148، +3).

وأثار منتخب كوسوفو (80) إعجاب كل المراقبين بعد نيله 89.02 نقطة، وهو رصيد لم يحقّقه أي منتخب آخر، وذلك بعد تحقيقه سبعة انتصارات مقابل تعادلين في المباريات العشر التي خاضها خلال هذا العام، كما أنه هو المنتخب الذي حقَّق أكبر ارتقاء من حيث المراكز (19) خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

المنتخب المتصدر إسبانيا (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 42 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات الأردن والمغرب والسعودية والإمارات (6 مباريات لكل منتخب) أكبر ارتقاء من حيث النقاط فلسطين (14.18 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز سنغافورة وفيتنام (ثلاثة مراكز لكل منهما) أكبر تراجع من حيث النقاط ماليزيا (22.52 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز ماليزيا (5 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا

وشهد عام 2025 أيضاً تألق منتخبات أخرى أبرزها النرويج (29، دون تغيير)، التي حصدت 68.70 نقطة، وسورينام (123، دون تغيير)، التي ارتقت 15 مرتبة منذ نسخة ديسمبر/كانون الأول 2024 من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola، بينما صعد 12 منتخباً آخر من عشرة إلى 14 مرتبة.

ويظل توزيع الاتحادات القارية في الخمسين الأوائل بحلول نهاية 2025 متطابقاً تقريباً مع ما كان عليه الوضع في أواخر عام 2024، حيث تضم القائمة المرموقة 26 منتخباً من أوروبا وسبعة من أمريكا الجنوبية (-1) وسبعة من أفريقيا، مقابل خمسة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (+1) وخمسة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وواحد من أوقيانوسيا.