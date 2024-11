تقارير: قطر ٢٠٢٢ تحقق نِسب مشاهدة قياسية على الصعيد العالمي ونتائج إيجابية على مستوى الاستدامة

ومن بين الإنجازات العديدة التي تمخضت عن البطولة، يعكس 11 إنجازاً رئيسياً (anchor tag to list at the end of the release) نجاح كل من FIFA وقطر ٢٠٢٢ واللجنة العليا للمشاريع والإرث والجهات الفاعلة ذات الصلة في تحقيق النتائج المتوخاة من البطولة، سواء في مرحلة التحضير أو المشاريع أو الإرث، علماً أن هذه الإنجازات توزعت على عدد من المجالات مثل حماية البيئة، وحقوق الإنسان، ورعاية العمال، وسهولة الوصول، وكانت سابقة من نوعها في هذه البطولة وتميّزت بأفضل الممارسات والبرامج التي ستضمن استدامة إرث النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم FIFA™ على مرّ السنوات والعصور.