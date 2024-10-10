KONAMI وFIFA يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الرياضة الإلكترونية

من المقرر تنظيم نسختين من بطولة كأس العالم FIFAe™ للعبة ™eFootball، حيث سيكون التنافس متاحاً عبر الأجهزة المحمولة ووحدة التحكم على حد سواء

وُجِّهت الدعوة إلى 18 دولة للمشاركة في النسخة الافتتاحية

تنضم لعبة ™eFootball إلى منظومة FIFAe إلى جانب لعبتي Rocket LeagueوFootball Manager

أعلنت شركة Konami Digital Entertainment Co., Ltd (كونامي) وFIFA عن إبرام اتفاق تعاون لمواصلة التزامهما المشترك بالنهوض بالرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي. وفي إطار هذه الشراكة، من المقرر تنظيم نسختين من بطولة كأس العالم FIFAe™ للعبة ™eFootball في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيكون التنافس متاحاً عبر الأجهزة المحمولة ووحدة التحكم على حد سواء.

ويهدف هذا التعاون إلى زيادة تعزيز فُرص التسلية لدى أفراد عائلة كرة القدم العالمية من خلال الرياضات الإلكترونية، إذ بتمكين اللاعبين من تمثيل دولهم من خلال مسابقات مخصَّصة لكل فئة من الفئات، من شأن هذه المبادرة أن تعزز أواصر التقارب مع عشاق اللعبة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وبهذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية بـFIFA: "نحن متحمسون للغاية إزاء تعاوننا هذا مع شركة KONAMI، والذي يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في الترويج لكرة القدم على مستوى العالم وتوفير منصة تتيح للاعبين إبراز مهاراتهم، إذ نؤمن أشد الإيمان بضرورة خلق منظومة شاملة تتيح لمختلف الفئات بأن تكون جزءاً من مسابقات FIFAe."

يُذكر أن تصفيات كأس العالم FIFAe ستنطلق يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول في مختلف أنحاء العالم. وبهدف إتاحة الفرصة لكافة أطياف مجتمع كرة القدم الإلكترونية، تَقرَّر إجراء مسابقتين - واحدة عبر وحدة التحكم والأخرى على الهاتف المحمول - على أن تُسفر كل منهما عن تتويج بطل للعالم على صعيد فئة FIFAe. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الصدد، يُمكنكم زيارة FIFA.GG وموقع KONAMI.

هذا وقد وُجِّهت الدعوة إلى 18 دولة للمشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFAe™ للعبة ™eFootball، علماً أن اختيار الدول تم بناءً على عوامل متعددة، من بينها عدد اللاعبين المتاحين حسب البلد وأدائهم في المنافسات السابقة.

من جهته، قال كوجي كوباياشي، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة KONAMI: "إننا ماضون قدماً في خوض التحديات في عملية تطوير محاكاة كرة القدم وفي مجال الرياضة الإلكترونية، وإنه لمن دواعي سرورنا وبهجتنا أن نساهم في تعزيز لعبة ™eFootball والارتقاء بها إلى بُعد جديد من خلال هذا التعاون مع FIFAe".

وتابع: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لـFIFA على إتاحة هذه الفرصة لنا. إننا ننتظر على أحر من الجمر موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFAe، التي نتطلع من خلالها إلى منح لاعبينا في جميع أنحاء العالم الفرصة لإطلاق العنان لمشاعر الشغف والإثارة والبهجة".

فيما يلي، قائمة الاتحادات الأعضاء المشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFAe™ للعبة ™eFootball عبر الأجهزة المحمولة ووحدة التحكم: