الاتحاد السعودي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.saff.com.sa
العنوان
Al Yasmin District,
King Abdul Aziz Rd,,
13322 RIYADH
Saudi Arabia
طرق التواصل
الهاتف: +966-11/829 2888
البريد الإلكتروني:info@saff.com.sa
فاكس: +966-11/829 2828
التنظيم
President
Yasser AL MISEHAL
Vice President
Lamia BAHAIAN
General Secretary
Ibrahim AL KASSIM
Technical Director
Monika STAAB
Nasser LARGUET
National Coach Men
Roberto MANCINI
National Coach Women
Lluis CORTES
Chairperson of the Referees Committee
Manuel NAVARRO
Head/Director of the Referees Department
Farkhad ABDULLAEV
Referee Coordinator
Abdulaziz ALZAEER
تصنيف السعودية
تصنيف منتخب السعودية للرجال
تصنيف منتخب السعودية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
51
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
173
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58
١٥ مارس ٢٠٢٤
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