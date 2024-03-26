الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.saff.com.sa

العنوان

Al Yasmin District,

King Abdul Aziz Rd,,

13322 RIYADH

Saudi Arabia

طرق التواصل

الهاتف: +966-11/829 2888

البريد الإلكتروني:info@saff.com.sa

فاكس: +966-11/829 2828

التنظيم

President

Yasser AL MISEHAL

Vice President

Lamia BAHAIAN

General Secretary

Ibrahim AL KASSIM

Technical Director

Monika STAAB

Nasser LARGUET

National Coach Men

Roberto MANCINI

National Coach Women

Lluis CORTES

Chairperson of the Referees Committee

Manuel NAVARRO

Head/Director of the Referees Department

Farkhad ABDULLAEV

Referee Coordinator

Abdulaziz ALZAEER

تصنيف السعودية

تصنيف منتخب السعودية للرجال
تصنيف منتخب السعودية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
51
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1452.59
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1447.20
53
السعودية
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
173
بوتان
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد السعودي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السعودي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
تطوير كرة القدم
السعودية تواصل تطورها باستضافة سلسلة FIFA لعام 2024™
٢٦ مارس ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann celebrates with teammates scoring the opening goal during the UEFA Champions League group E football match between Club Atletico de Madrid and Lazio at the Metropolitano stadium in Madrid on December 13, 2023. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
المنظمة
التنافس على أشده في قارات العالم للتأهل إلى Mundial de Clubes 25™
١١ مارس ٢٠٢٤
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: During the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Final match between Real Madrid and Al Hilal at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
آسيا وأوروبا تحتلان مركز الصدارة في سباق التأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025™
٤ مارس ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
أخبار متعلّقة
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 22: FIFA Chief Operating Officer World Cup Heimo Schirgi during the FIFA World Cup 2030 Candidate Workshop Programme at HoF, Home of FIFA on January 22, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
The Women’s Football Campaign is designed to support associations in delivering grassroots and small-sided football events to boost the participation of young girls and promote existing competitions and programmes.
كرة القدم للسيدات
2023: سنة حافلة بالأحداث الفارقة واللحظات المميزة في كرة القدم النسائية
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 22: General view inside the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Final between Manchester City and Fluminense at King Abdullah Sports City on December 22, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™
FIFA يساعد في جعل كرة القدم في متناول الجميع في كأس العالم للأندية 2023™