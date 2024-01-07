اتحاد ماليزيا لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.fam.org.my
العنوان
Wisma FAM,
Jalan SS5A/9,
Kelana Jaya,
47301 PETALING JAYA
Malaysia
طرق التواصل
الهاتف: +60-3/7873 3100
البريد الإلكتروني:famalaysia@fam.org.my
فاكس: +60-3/7875 7984
President
Hamidin BIN MOHD AMIN
Vice President
Dato Ab Ghani HASSAN
Mohd Joehari MOHD AYUB
Rosmadi BIN ISMAIL
Sivasundaram SITHAMPARAM
General Secretary
Noor Azman BIN HJ RAHMAN
Treasurer
Dato Ismail KARIM
Media And Communication Manager
Wan Fakhrul BAKAR
Technical Director
Scott O DONELL
National Coach Men
KIM Pangon
National Coach Women
Soleen AL-ZOUBI
Chairperson of the Referees Committee
Sivasundaram SITHAMPARAM
Head/Director of the Referees Department
Kassim KADIR BACHA
Referee Coordinator
Kassim KADIR BACHA
Futsal Coordinator
SENTILKUMAR P
تصنيف ماليزيا
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
130
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
94
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
1211.20
١٥ مارس ٢٠٢٤
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