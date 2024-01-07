اتحاد ماليزيا لكرة القدم

اتحاد ماليزيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.org.my

العنوان

Wisma FAM,

Jalan SS5A/9,

Kelana Jaya,

47301 PETALING JAYA

Malaysia

طرق التواصل

الهاتف: +60-3/7873 3100

البريد الإلكتروني:famalaysia@fam.org.my

فاكس: +60-3/7875 7984

التنظيم

President

Hamidin BIN MOHD AMIN

Vice President

Dato Ab Ghani HASSAN

Mohd Joehari MOHD AYUB

Rosmadi BIN ISMAIL

Sivasundaram SITHAMPARAM

General Secretary

Noor Azman BIN HJ RAHMAN

Treasurer

Dato Ismail KARIM

Media And Communication Manager

Wan Fakhrul BAKAR

Technical Director

Scott O DONELL

National Coach Men

KIM Pangon

National Coach Women

Soleen AL-ZOUBI

Chairperson of the Referees Committee

Sivasundaram SITHAMPARAM

Head/Director of the Referees Department

Kassim KADIR BACHA

Referee Coordinator

Kassim KADIR BACHA

Futsal Coordinator

SENTILKUMAR P

تصنيف ماليزيا

تصنيف منتخب ماليزيا للرجال
تصنيف منتخب ماليزيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
130
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
94
مصر
مصر
مصر
1217.29
95
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
تونجا
1211.20

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ماليزيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ماليزيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
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بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
Panama's players celebrate their victory during the Concacaf Nations League quarterfinal second leg football match against Costa Rica at Rommel Fernandez Stadium in Panama City, on November 20, 2023. (Photo by ROBERTO CISNEROS / AFP) (Photo by ROBERTO CISNEROS/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
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HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
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منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with Football Association Of Malaysia President and FIFA Council Member Hamidin Bin Mohd Amin (R) at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
برنامج FIFA Forward 3.0 يتصدر مناقشات الرئيس إنفانتينو مع نظيره الماليزي
DOHA, QATAR - OCTOBER 05: FIFA President Gianni Infantino (R) with Football Association of Malaysia President Hamidin Bin Mohd Amin (L) during a meeting on October 5, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by FIFA)
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إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 29: Attendees pose for a group photo during FIFA Coach Educators – Competency Development Framework Panel at HoF, the Home of FIFA on June 29, 2022 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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اجتماع ثلة من الخبراء في زيوريخ في إطار دورة تدريبية لفائدة المدربين
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سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين