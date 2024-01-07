اتحاد الهند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-aiff.com
العنوان
Football House,
Sector 19,
Phase 1,
Dwarka,
110075 NEW DELHI
India
طرق التواصل
الهاتف: +91-11/2804 1430
البريد الإلكتروني:aiff@the-aiff.com
فاكس: +91-11/2530 8234
التنظيم
President
Kalyan CHAUBEY
Vice President
Nalapad HARIS
Acting General Secretary
M. SATYANARAYAN
Treasurer
Kipa AJAY
Media And Communication Manager
Nilanjan DATTA
Technical Director
Syed Sabir PASHA
National Coach Men
Igor STIMAC
National Coach Women
Langam CHAOBA
Chairperson of the Referees Committee
Michael ANDREWS
Head/Director of the Referees Department
Trevor KETTLE
Referee Coordinator
Trevor KETTLE
تصنيف الهند
تصنيف منتخب الهند للرجال
تصنيف منتخب الهند للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
115
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
64
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
1386.93
١٥ مارس ٢٠٢٤
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