اتحاد الهند لكرة القدم

اتحاد الهند لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-aiff.com

العنوان

Football House,

Sector 19,

Phase 1,

Dwarka,

110075 NEW DELHI

India

طرق التواصل

الهاتف: +91-11/2804 1430

البريد الإلكتروني:aiff@the-aiff.com

فاكس: +91-11/2530 8234

التنظيم

President

Kalyan CHAUBEY

Vice President

Nalapad HARIS

Acting General Secretary

M. SATYANARAYAN

Treasurer

Kipa AJAY

Media And Communication Manager

Nilanjan DATTA

Technical Director

Syed Sabir PASHA

National Coach Men

Igor STIMAC

National Coach Women

Langam CHAOBA

Chairperson of the Referees Committee

Michael ANDREWS

Head/Director of the Referees Department

Trevor KETTLE

Referee Coordinator

Trevor KETTLE

تصنيف الهند

تصنيف منتخب الهند للرجال
تصنيف منتخب الهند للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
115
لبنان
لبنان
لبنان
1168.07
116
توغو
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1160.98

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
64
غانا
غانا
غانا
1393.99
65
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1390.54
66
الهند
الهند
الهند
1389.02
67
الكاميرون
الكاميرون
الكاميرون
1388.90
68
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1386.93

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الهند لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الهند لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
BHUBANESHWAR, INDIA - NOVEMBER 21: FIFA Chief of Global Football Development Arsene Wenger interacts with students at the Odisha Football Academy which houses the AIFF-FIFA Talent Academy on November 21, 2023 in Bhubaneshwar, India. (Photo by Abhishek Chinnappa - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
أرسين فينغر ينهي زيارة تاريخية للهند شهدت إطلاق مخطط تطوير المواهب في البلاد
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - AUGUST 28: FIFA Talent Coach Onboarding Workshop at the Home of FIFA on August 28, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Kurt Schorrer - foto-net/FIFA)
تطوير كرة القدم
أرسين فينغر في جولة بالهند للنهوض بكرة القدم في البلاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
BHUBANESWAR, INDIA - OCTOBER 14: Fans enjoy the atmosphere during the FIFA U-17 Women's World Cup 2022 Group A match between India and Morocco at Kalinga Stadium on October 14, 2022 in Bhubaneswar, India. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
"إنه ليس تحديًا، بل فرصة" - الهند تهدف إلى تعزيز كرة القدم النسائية
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa (C) celebrates his team's win at the conclucion of the Concacaf 2023 Gold Cup final football match between Mexico and Panama at SoFi Stadium in Inglewood, California, on July 16, 2023. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
المكسيك على مرمى حجر من العشرة الأوائل
٢٠ يوليو ٢٠٢٣
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Players from Kasakhstan celebrates after winning the UEFA Euro 2024 Group H qualification football match Kasakhstan v Denmark next to Denmark's defender Victor Kristiansen in Astana, Kazakhstan on March 26, 2023. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola
After stops in Brazil, Australia, Senegal and Canada, the coach educators` development pathway programme has made a stop in India.
تطوير كرة القدم
FIFA يركز على التنمية والتنوع في دورة إعداد مدربي مدربين في الهند
BHUBANESWAR, INDIA - OCTOBER 13: Ameerah Maamry of Morocco walks out the tunnel before a training session ahead of their FIFA U-17 Women's World Cup 2022 Group A match at Odisha Football Academy on October 13, 2022 in Bhubaneswar, India. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الهند ٢٠٢٢™
مواقع التدريب الجديدة في بوبانسوار إرث من بطولة الهند ٢٠٢٢™
BHUBANESWAR, INDIA - OCTOBER 14: During the FIFA U-17 Women's World Cup 2022 Group A match between Brazil and United States at Kalinga Stadium on October 14, 2022 in Bhubaneswar, India. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
المسؤولية الاجتماعية
المتطوعون يغتنمون فرصة التألق في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند ٢٠٢٢™
NAVI MUMBAI, INDIA - OCTOBER 30: Marina Artero of Spain lifts the trophy following winning the FIFA U-17 Women's World Cup 2022 Final match between Colombia and Spain at DY Patil Stadium on October 30, 2022 in Navi Mumbai, India. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الهند ٢٠٢٢™
إسبانيا تفوز على كولومبيا بهدف قاتل وتظفر بلقب الهند ٢٠٢٢
MUMBAI, INDIA - OCTOBER 30: FIFA President Gianni Infantino visits a FIFA Football for Schools (F4S) programme in Mumbai ahead of the FIFA U17 Women’s World Cup Final in Mumbai India on October 30, 2022. Football for Schools (F4S) is an ambitious programme run by FIFA, in collaboration with UNESCO, which aims to contribute to the education, development and empowerment of around 700 million children. (Photo by Masashi Hara - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
25 مليون طفل يستفيدون من برنامج FIFA لكرة قدم للمدارس في الهند