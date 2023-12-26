الاتحاد البولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pzpn.pl
العنوان
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,
02-366 WARSAW
Poland
طرق التواصل
الهاتف: +48-22/551 2300
البريد الإلكتروني:pzpn@pzpn.pl
فاكس: +48-22/551 2240
التنظيم
President
Cezary KULESZA
Vice President
Adam KAZMIERCZAK
Henryk KULA
Maciej MATENKO
Mieczyslaw GOLBA
Wojciech CYGAN
General Secretary
Lukasz WACHOWSKI
Treasurer
Ewa BAZAN
Media And Communication Manager
Jakub KWIATKOWSKI
Technical Director
Marcin DORNA
National Coach Men
Michal PROBIERZ
National Coach Women
Nina PATALON
Chairperson of the Referees Committee
Tomasz MIKULSKI
Referee Coordinator
Damian PICZ
Futsal Coordinator
Bartosz LASKI
تصنيف بولندا
تصنيف منتخب بولندا للرجال
تصنيف منتخب بولندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
28
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
1517.43
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
27
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
1668.27
١٥ مارس ٢٠٢٤
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