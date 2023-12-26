الاتحاد البولندي لكرة القدم

الاتحاد البولندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pzpn.pl

العنوان

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,

02-366 WARSAW

Poland

طرق التواصل

الهاتف: +48-22/551 2300

البريد الإلكتروني:pzpn@pzpn.pl

فاكس: +48-22/551 2240

التنظيم

President

Cezary KULESZA

Vice President

Adam KAZMIERCZAK

Henryk KULA

Maciej MATENKO

Mieczyslaw GOLBA

Wojciech CYGAN

General Secretary

Lukasz WACHOWSKI

Treasurer

Ewa BAZAN

Media And Communication Manager

Jakub KWIATKOWSKI

Technical Director

Marcin DORNA

National Coach Men

Michal PROBIERZ

National Coach Women

Nina PATALON

Chairperson of the Referees Committee

Tomasz MIKULSKI

Referee Coordinator

Damian PICZ

Futsal Coordinator

Bartosz LASKI

تصنيف بولندا

تصنيف منتخب بولندا للرجال
تصنيف منتخب بولندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
28
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
32
صربيا
صربيا
صربيا
1517.43

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
27
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
بولندا
1675.85
30
التشيك
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1668.27

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد البولندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد البولندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

April 13, 2021, Lodz, Poland: Dominika Grabowska, Ewa Pajor, Natalia Padilla-Bidas of Poland celebrate a goal with teammates during the women s football friendly match between Poland and Sweden at Widzew Lodz Stadium. Lodz Poland - ZUMAs197 20210413_zaa_s197_294 Copyright: xMikolajxBarbanellx
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مجلس FIFA
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FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
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ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
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