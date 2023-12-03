اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.pssi.org
العنوان
GBK Arena 6th Floor,
RT 01/RW 03 Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
10270 Jakarta Pusat
Indonesia
طرق التواصل
الهاتف: +62-21/2528266
البريد الإلكتروني:international@pssi.org
التنظيم
President
Erick THOHIR
Vice President
Ratu Tisha DESTRIA
Zainudin AMALI
General Secretary
Yunus NUSI
Treasurer
Muhammad BIMA BAYKHAQI
Media And Communication Manager
Eko RAHMAWANTO
Technical Director
Indra SYAFRI
National Coach Men
SHIN Taeyong
National Coach Women
Satoru MOCHIZUKI
Head/Director of the Referees Department
Andes LESTYANTO
Referee Coordinator
Andes LESTYANTO
Futsal Coordinator
Edhi WINARNO
تصنيف إندونيسيا
تصنيف منتخب إندونيسيا للرجال
تصنيف منتخب إندونيسيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
140
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
1071.85
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
1161.03
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يشيد ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™ الرائعة والمضيفين الرائعين
٣ ديسمبر ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
مؤسسة FIFA تستخدم كرة القدم لنشر الوعي في إندونيسيا في اليوم العالمي للإيدز
١ ديسمبر ٢٠٢٣
مكافحة المنشطات
إندونيسيا 2023 تشهد أوسع حملة لمكافحة المنشطات في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™
١ ديسمبر ٢٠٢٣
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
مجموعة الدراسات الفنية تؤكد أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA أمر بالغ الأهمية لتنمية الشباب
١ ديسمبر ٢٠٢٣