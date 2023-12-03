كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™

رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يُثمِّن الأثر الإيجابي لكأس العالم تحت 17 سنة على مستقبل اللعبة في بلاده

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣