اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

اتحاد إندونيسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.pssi.org

العنوان

GBK Arena 6th Floor,

RT 01/RW 03 Kelurahan Gelora,

Kecamatan Tanah Abang,

10270 Jakarta Pusat

Indonesia

طرق التواصل

الهاتف: +62-21/2528266

البريد الإلكتروني:international@pssi.org

التنظيم

President

Erick THOHIR

Vice President

Ratu Tisha DESTRIA

Zainudin AMALI

General Secretary

Yunus NUSI

Treasurer

Muhammad BIMA BAYKHAQI

Media And Communication Manager

Eko RAHMAWANTO

Technical Director

Indra SYAFRI

National Coach Men

SHIN Taeyong

National Coach Women

Satoru MOCHIZUKI

Head/Director of the Referees Department

Andes LESTYANTO

Referee Coordinator

Andes LESTYANTO

Futsal Coordinator

Edhi WINARNO

تصنيف إندونيسيا

تصنيف منتخب إندونيسيا للرجال
تصنيف منتخب إندونيسيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
140
بوروندي
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
سورينام
1071.85

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
107
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1200.08
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1161.03

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إندونيسيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SURAKARTA, INDONESIA - DECEMBER 02: Christian Wueck, Head Coach of Germany, lifts the FIFA U-17 World Cup winners trophy following victory in the FIFA U-17 World Cup Final match between Germany and France at Manahan Stadium on December 02, 2023 in Surakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™ الرائعة والمضيفين الرائعين
٣ ديسمبر ٢٠٢٣
An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation
التأثير الاجتماعي
مؤسسة FIFA تستخدم كرة القدم لنشر الوعي في إندونيسيا في اليوم العالمي للإيدز
١ ديسمبر ٢٠٢٣
This photograph taken on February 7, 2018, shows a BEREG-KIT for drug and doping control, at Berlinger AG facility in Ganterschwil, which are scheduled to be used for the collection of urine samples at the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games. The World Anti-Doping Agency (WADA) said February 1, 2018, that it had confirmed that new generation drug-testing kits could be susceptible to tampering and recommended use of an older model at the Pyeongchang Winter Olympics. With the Winter Games due to open on February 9, the International Olympic Committee had asked the agency to look into the matter after a laboratory in Cologne reported the newer bottles could be opened after being frozen. The glass containers had been touted as the next generation of sample bottles since being released last year, part of the ongoing effort to avoid a repeat of the Russian doping scandal that dogged the 2014 Winter Olympics and still reverberates today. But WADA said the older BEREG-KIT 2016 -- released for the Summer Olympics in Rio de Janeiro -- should be used instead. / AFP PHOTO / MICHELE LIMINA (Photo credit should read MICHELE LIMINA/AFP via Getty Images)
مكافحة المنشطات
إندونيسيا 2023 تشهد أوسع حملة لمكافحة المنشطات في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™
١ ديسمبر ٢٠٢٣
SURAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 27: FIFA Technical Study Group (TSG) Technical Expert Julio Gonzalez (L), Technical Expert Pape Thiaw (2nd R) and Senior Football Expert Pascal Zuberbuhler (R) pose with colleagues for a group photo on November 27, 2023 in Surakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
مجموعة الدراسات الفنية تؤكد أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA أمر بالغ الأهمية لتنمية الشباب
١ ديسمبر ٢٠٢٣
Indonesian Football Association Chairperson Erick Thohir poses next to the U-17 World Cup trophy during the "Trophy Experience" event in Surabaya on October 29, 2023, ahead of the start of the FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 football tournanment. (Photo by JUNI KRISWANTO / AFP) (Photo by JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يُثمِّن الأثر الإيجابي لكأس العالم تحت 17 سنة على مستقبل اللعبة في بلاده
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 17: An Indonesian FIFA Superfan enjoys the atmosphere during the Group C match between England and Brazil during the FIFA U-17 World Cup at Jakarta International Stadium on November 17, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
مدرب شباب إندونيسي يستخدم كأس العالم تحت 17 سنة 2023™ كمصدر إلهام
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 17: Volunteers of FIFA U-17 World Cup Samuel David poses in Jakarta International Stadium during the FIFA U-17 World Cup on November 17 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
كأس العالم تحت 17 سنة FIFA تحقق أحلام المتطوعين الإندونيسيين
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 16: Group poses at FIFA Financial Governance Workshop at St. Regis Hotel on November 16, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ورشة عمل بشأن الحوكمة المالية تعزز قدرة الاتحادات الأعضاء في مجال الحوكمة والإدارة المالية
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
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مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 10: FIFA President Gianni Infantino during a visit to the opening of the FIFA Office on November 10, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo courtesy of PSSI)
الرئيس
الرئيس إنفانتينو يفتتح مكتب FIFA بجاكرتا
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 10: FIFA President Gianni Infantino during the awarding of Bintang Budaya Parama Dharma by President of the Republic of Indonesia Joko Widodo at the State Palace on November 10, 2023 n Jakarta, Indonesia. (Photo by Unknown)
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تكريم جياني إنفانتينو بميدالية جمهورية إندونيسيا